Apotekstekniker till Apotek Hjärtat, Broby
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Östra Göinge Visa alla apotekarjobb i Östra Göinge
2026-06-26
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, Olofström
, Hässleholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Östra Göinge
, Olofström
, Hässleholm
, Kristianstad
, Älmhult
eller i hela Sverige
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt fina Apotek i hjärtat av Broby!
Apoteket ligger centralt i Broby och brevid ICA. Apoteket i Broby har många stamkunder i olika åldrar. Våra öppettider är vardagar 09-18 samt lördagar 10-13.
Vi är ett flexibelt och engagerat gäng bestående av två farmaceuter och en tekniker, som ser fram emot en ny kollega. Jag som chef ser allas värde och lyssnar på min personal. En av mina viktigaste uppgifter på apoteket är att ta hand om mina anställda och därför söker jag dig för att komplettera teamet och fortsätta utvecklas tillsammans. För mig är det viktigt att vi har en god arbetsmiljö där vi kan jobba effektivt och kan ha roligt på arbetsplatsen. Om du är intresserad finns det möjlighet att bli farmaciansvarig och lageransvarig.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
Kontaktperson: Malin Lindgren, malin.lindgren@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
289 42 BROBY Arbetsplats
Apotek Hjärtat Broby Jobbnummer
9980031