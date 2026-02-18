Apotekstekniker med säljansvar till Apotek Hjärtat Högdalens Centrum
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Stockholm Visa alla apotekarjobb i Stockholm
2026-02-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du utbildad apotekstekniker och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som säljansvarig apotekstekniker på Hjärtat
Som apotekstekniker på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
I rollen som säljansvarig ansvarar du för att driva försäljningsökning av handelsvaror och receptfria läkemedel på ditt apotek. Tillsammans med din apotekschef optimerar du Hjärtats kampanjer och säljaktiviteter. Rollen som säljansvarig innebär även att du tar initiativ till aktiviteter och övningar som främjar försäljning, exempelvis tävlingar och kampanjuppföljningar. Din uppgift är att coacha dina kollegor i exempelvis kundbemötande, försäljning och rådgivning!
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till Apotek Hjärtat i Högdalen Centrum - ett levande och välbesökt handelsområde mitt i hjärtat av Bandhagen. Här möts du av ett dynamiskt centrum med ett stort utbud av butiker, serviceverksamheter, restauranger och caféer längs det centrala gångstråket, vilket skapar en trivsam och trygg miljö med ett ständigt flöde av besökare.
På vårt apotek har vi många återkommande kunder från närområdet, men också en jämn ström av nya och spontana besökare som är ute på ärenden i centrum. Det gör arbetet både varierat och utvecklande - ingen dag är den andra lik.
Som chef värdesätter jag en trygg och stöttande arbetsmiljö där vi hjälper varandra att lyckas. Hos oss trivs du som är engagerad, gillar att samarbeta och brinner för att ge våra kunder bästa möjliga service. Vårt härliga team består idag av fyra farmaceuter och tre egenvårdsrådgivare, och tillsammans bidrar vi till att skapa en positiv upplevelse för både kunder och kollegor.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas, och tillträde sker enligt överenskommelse.
Våra öppettider är: Vardagar 09-19, lördagar 10-15 och söndagar 11-15.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad apotekstekniker. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren apotekstekniker och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som apotekstekniker och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här.
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Kontaktperson: jiyan.bamarni@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
124 54 BANDHAGEN Arbetsplats
Apotek Hjärtat Högdalens Centrum, Bandhagen Jobbnummer
9750183