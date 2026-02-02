Apotekstekniker med lageransvar till Apotek Hjärtat Lidingö Centrum
2026-02-02
Är du utbildad apotekstekniker och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som apotekstekniker på Hjärtat
Som apotekstekniker på Hjärtat arbetar du omväxlande med försäljning, professionell rådgivning och kassatjänst inom egenvården I rollen bidrar du med din kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Apotek Hjärtat i Lidingö Centrum är ett välbesökt apotek med en stor fräsch egenvård och receptur. Vi ligger i ett trevligt centrum med många olika butiker och det är enkelt att ta sig hit tunnelbanan från T-Centralen till Ropsten tar 10 minuter och därefter en kort bussresa på 5 minuter.
Vi söker nu en apotekstekniker som varuansvarig och gärna med tidigare erfarenhet sådant arbete.
Som apotekschef värdesätter jag att du tycker om att arbeta med kunder och samarbeta med kollegor. Ingen kan allt men tillsammans kan vi nästan allt. Det är också viktigt att du som medarbetare ser helheten och har viljan att vara med och förbättra oss, utveckla verksamheten, för att nå våra mål och få kundmöten i världsklass.
Vår personalgrupp består av 8 farmaceuter, 4 tekniker/rådgivare och en varuplockare, vi har också extra personal främst till egenvården.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, hel eller deltid.
Vi har öppet 09-19 på vardagar, 10-16 på lördagar och 12-16 på söndagar. Under sommaren har vi något kortare öppettider då vi anpassar oss till Lidingö Centrum:s öppettider.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad apotekstekniker. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren apotekstekniker och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att förhålla dig till de krav som ställs på dig som rådgivare och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Kontaktperson: Helena Sjölander
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
181 32 LIDINGÖ Arbetsplats
Apotek Hjärtat Lindingö Jobbnummer
9716700