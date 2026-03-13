Apotekstekniker eller Säljare till Kronans Apotek i Burträsk
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Skellefteå Visa alla apotekarjobb i Skellefteå
2026-03-13
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronans Apotek AB i Skellefteå
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
, Luleå
eller i hela Sverige
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Din roll som apotekstekniker eller säljare för Kronans Apotek i Burträsk:
Vi söker en engagerad och målinriktad apotekstekniker alternativt en grym säljare till vårt apotek team i Burträsk. Du blir vår expert på egenvårdssortimentet och ansvarar för att butiken är i tiptop och att vi når våra försäljningsmål. Apoteket är beläget vid Burträsk vårdcentral och i närområdet finns natursköna miljöer, matbutik och övrig kommunal service. Den typiska kunden hos oss varierar, det är allt ifrån äldre till barnfamiljer och sommarturister. Du arbetar tillsammans med ett kompetent och samarbetsinriktat team bestående av 2 farmaceuter och 1 säljare som gemensamt tar ansvar för apoteket och bidrar till kundupplevelser av hög kvalitet.
Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt från rådgivning (om du har utbildning för att ge egenvårdsråd) och försäljning av egenvårdsprodukter till arbete med receptbelagda läkemedel i det fall du har receptkompetens. I din roll ingår även följande arbetsuppgifter:
- Arbeta med exponering och beställning av varor.
- Ansvara för kassahantering och lagerhållning.
- Bidra till utveckling av kampanjer och kvalitetsarbete.
- Främja delaktighet och samarbete inom apoteket och tillsammans med teamet skapa en positiv kundupplevelse i varje möte.
Apoteket är öppet 09.00 - 17.00 på vardagar. Vi erbjuder en särskild visstidsanställning på 50-100% och du kommer tillhöra TF Apotekschef Kimberly Claus team. För rätt person finns möjlighet till tillsvidareanställning. Önskad start är enligt överenskommelse, men särskilt viktigt är att du är tillgänglig för arbete på heltid under sommarmånaderna.
Vi söker dig som är apotekstekniker med apoteksteknikerutbildning på yrkeshögskolenivå eller motsvarande, alternativt dig som saknar utbildning men som brinner för kundservice och försäljning. Ett krav är att du bor i närområdet eller på rimligt pendlingsavstånd - vi har ingen möjlighet att tillhandahålla boende. För att trivas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för att hjälpa kunder till en bättre hälsa. Vi tror också att du trivs som bäst när du är en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål. På apoteket stöttar vi varandra i det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trivsam, hållbar och trygg arbetsmiljö där vi utvecklas, har roligt och gläds åt våra framgångar. Till stöd finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV samt ett personligt brev.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/ Arbetsplats
Kronans Apotek Jobbnummer
9797017