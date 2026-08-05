Apotekschef till Kronans Apoteks kluster i Tanumshede
Kronans Apotek AB / Chefsjobb / Tanum Visa alla chefsjobb i Tanum
2026-08-05
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Välkommen till vår värld! 👑 Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra! 🌍🧡🚀
Din roll som apotekschef på Kronans Apotek i Tanum, Grebbestad och Fjällbacka Välkommen till Kronans Apotek i Tanum, Grebbestad och Fjällbacka - tre unika orter längs Bohusläns västkust där natur, turism och lokalsamhälle möts 🧡 Apoteket i Tanumshede är klustrets största och ligger strategiskt placerat intill vårdcentraler, tandläkare och en stor ICA-butik - en självklar mötesplats med högt kundflöde (här finner du även en av Bohusläns vackraste skärgårdar). I Grebbestad och Fjällbacka driver vi mindre apotek i idylliska turistorter, där du möter både lokalbefolkning och besökare från hela världen. I Fjällbacka finns även en vårdcentral. Tillsammans erbjuder dessa apotek en varierad och utvecklande miljö där du som chef får kombinera ledarskap, affär och kundfokus i en unik kustmiljö.
Idag består klustret av ett sammansvetsat team på 8 medarbetare, 4 farmaceuter och 4 apotekstekniker, med stark laganda, högt engagemang och en kultur där vi alltid ställer upp för varandra och våra kunder.
Som apotekschef hos oss i Tanumklustret ser vi att du är en ledare med ett högt driv, engagemang och resultatfokus. Arbetet är både strategiskt och operativt. I rollen ingår även följande ansvarsområden och arbetsuppgifter:
Stärka verksamheten och skapa motivation och engagemang i teamet.
Säkerställa bästa möjliga patientrådgivning och en kundupplevelse av högsta kvalitet.
Ansvara för ekonomi, budget och resultatuppföljning.
Initiera och utveckla lokala samarbeten och relationer i närområdet.
Ha fullt ansvar för personal, arbetsmiljö och kvalitet.
Säkerställa en välfungerande bemanning genom effektiv schemaläggning.
Attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare på apoteket.
Leda och utveckla verksamheten och teamet mot uppsatta mål.
Främja delaktighet och en positiv gruppdynamik på apoteket.
Öppettiderna i klustret är idag 🕰️
Tanumshede: kl. 8:30–18:00 på vardagar, stängt helger
Fjällbacka: kl. 9:00–17:00 (stängt onsdagar och helger)
Grebbestad: kl. 11:00–15:00 torsdag–fredag
Du erbjuds en tillsvidareanställning med inledande provanställning i sex månader. Start är enligt överenskommelse och regionschef Adnan Mulic ser fram emot att välkomna dig till sin region! Om du bor på annan ort, men ändå ser detta som rätt roll för dig kan vi bistå med boende för att underlätta med veckopendling eller dylikt 🏠
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Kanske har du tidigare erfarenhet av en ledande roll och är nyfiken och redo att ta nästa steg som apotekschef hos oss. För att trivas i rollen ser vi gärna att du har lätt för att engagera andra och bidra till motivation i teamet. Eftersom du kommer arbeta mot tydliga mål uppskattar vi att du är strukturerad, positiv, handlingskraftig och lösningsfokuserad.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa – valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! 🚀 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048)
Lindhagensgatan 116 9tr (visa karta
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112 51 STOCKHOLM Jobbnummer
10023544