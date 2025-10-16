Apotekschef till Kronans Apotek i Ulricehamn
2025-10-16
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Din roll som apotekschef för Kronans Apotek i Ulricehamn
Vi söker en engagerad och målinriktad apotekschef till vårt fina apotek i Ulricehamn. Apoteket är beläget vid en vårdcentral och ligger i ett lugnt och bra område med många trevliga kunder.
Som apotekschef leder du och arbetar tillsammans med ett kompetent och samarbetsinriktat team bestående av både farmaceuter och apotekstekniker med receptbehörighet.
Du är en trygg och närvarande ledare med både driv och engagemang, och du motiveras av att skapa resultat genom andra. Arbetet är både strategiskt och operativt, och innebär ett helhetsansvar för apotekets utveckling och framgång.
I rollen ingår bland annat att:
- Stärka verksamheten och skapa motivation och engagemang i teamet.
- Säkerställa bästa möjliga patientrådgivning och en kundupplevelse av högsta kvalitet.
- Ansvara för ekonomi, budget och resultatuppföljning.
- Initiera och utveckla lokala samarbeten och relationer i närområdet.
- Ha fullt ansvar för personal, arbetsmiljö och kvalitet.
- Säkerställa en välfungerande bemanning genom effektiv schemaläggning.
- Attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare på apoteket.
- Leda och utveckla verksamheten och teamet mot uppsatta mål.
- Främja delaktighet och en positiv gruppdynamik på apoteket. Arbetsmiljön är väldigt viktig och ett av våra värdeod är just "Tillsammans"!
Apoteket är öppet 8-17 på vardagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Du rapporterar till Susanne Parfält, Regionchef.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie, apotekare, apotekstekniker eller har annan relevant bakgrund inom detaljhandeln. Kanske har du tidigare erfarenhet av en ledande roll eller är nyfiken och redo att ta nästa steg som apotekschef hos oss. För att trivas i rollen ser vi gärna att du har lätt för att engagera andra och bidra till motivation i teamet. Eftersom du kommer arbeta mot tydliga mål uppskattar vi att du är strukturerad, positiv, handlingskraftig och lösningsfokuserad. Till stöd finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kronans Apotek Jobbnummer
9560924