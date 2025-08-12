Apotekschef till Kronans Apotek i Näsby Park
2025-08-12
Vi söker en engagerad apotekschef till vårt apotek i Täby Näsby park.
Din roll som apotekschef på Kronans Apotek i Näsby Park
Här leder du ett team med 2 farmaceuter och 2 apotekstekniker.
Som chef är du både ledare och del av teamet. Du behöver vara driftig, engagerad och gilla att jobba mot mål. Du arbetar både operativt och strategiskt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Stärka verksamheten och inspirera medarbetarna
• Ge bästa tänkbara kundupplevelse och rådgivning
• Arbeta mot uppsatta mål och skapa god gruppdynamik
• Ha ansvar för budget och resultat
• Bygga och utveckla samarbeten lokalt
• Ha ansvar för personal, arbetsmiljö och kvalitet
• Schemalägga och se till att bemanningen är rätt
• Rekrytera, behålla och utveckla personalen
Apotekets öppettider är 09:00-19:00 på vardagar, 10:00-16:00 på lördagar och på söndagar har vi ledigt. Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning och du rapporterar till Nevin Esmer Tekin .
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad apotekare eller receptarie. Du har gärna erfarenhet av ledarskap, men du kan också vara nyfiken och redo att växa i rollen som chef. Du är bra på att inspirera andra, jobbar strukturerat och är positiv, handlingskraftig samt lösningsfokuserad.
Att jobba på ett franchiseapotek
Det här apoteket drivs som franchise. Det innebär att apoteket ägs av en entreprenör och drivs i eget bolag, men ingår i Kronans Apoteks varumärke och sortiment. Som anställd får du stor insyn i hur ett apotek fungerar och kan påverka arbetssätt och resultat. Beslutsvägarna är korta och du får vara med och utveckla verksamheten.Publiceringsdatum2025-08-12Så ansöker du
Låter det här som en utmaning för dig? Skicka då in din ansökan till oss. Urval och intervjuer sker löpande. Bifoga ditt CV eller LinkedIn-profil - resten lär vi känna vid en eventuell intervju.
Skicka in din ansökan senast 30/9 2025. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterings ansvarig lenakarlsson054@gmail.com
Välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
