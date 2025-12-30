Apotekschef till Kronans Apotek i Åtvidaberg
Kronans Apotek AB / Chefsjobb / Åtvidaberg Visa alla chefsjobb i Åtvidaberg
2025-12-30
, Linköping
, Valdemarsvik
, Söderköping
, Norrköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronans Apotek AB i Åtvidaberg
, Linköping
, Valdemarsvik
, Söderköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Är du vår nya stjärna i Åtvidaberg? Vi söker nu efter dig som är nyfiken på att ta dig an rollen som apotekschef hos i Åtvidaberg. Apoteket är ensamortsapotek och är beläget centralt. I närområdet finns det dagligvaruhandel och övrig cityhandel. Vi har ett stort upptagningsområde och expedierar alla kundkategorier, barnfamiljer, pensionärer, folk som är i farten och vårdpersonal. (psst! vi är otroligt stolta över vårt höga NPS-resultat i kundundersökningen.). Som Apotekschef kommer du att leda- och jobba tillsammans med ett härligt team bestående av fyra farmaceuter och tre apotekstekniker. Vi är ett sammansvetsat team och har mycket energi att dela med oss, såväl till våra kunder som till varandra. Bredvid oss har vi en stor parkering tillsammans med ICA, perfekt för dig som väljer tar bilen till jobbet.
Arbetet som apotekschef hos oss är både strategiskt och operativt. I rollen ingår även följande ansvarsområden och arbetsuppgifter:
- Erbjuda bästa möjliga kundrådgivning och skapa kundupplevelse i världsklass.
- Ekonomiskt ansvar för budget och resultatuppföljning.
- Initiera och utveckla lokala samarbeten och relationer på orten.
- Totalt personal- arbetsmiljö- och kvalitetsansvar för apoteket.
- Ansvara för att apoteket har en optimal bemanning genom schemaläggning.
- Attrahera, rekrytera, behålla och vidareutveckla medarbetarna på apoteket.
- Leda, kommunicera och utveckla arbetet och medarbetarna på apoteket mot uppsatta mål.
Apoteket är öppet 09.18.00 på vardagar och 09.00-13.00 på lördagar samt stängt söndagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning med inledande provanställning och du välkomnas till Margareta Munges team.
Vi söker dig som gärna är legitimerad receptarie, apotekare eller apotekstekniker. Kanske har du tidigare erfarenhet från en ledande roll eller är nu nyfiken och redo att axla rollen som apotekschef hos oss. Som person ser vi att du är kommunikativ och tycker om att coacha och utveckla ditt team. Vidare är du målinriktad, strukturerad och lösningsfokuserad.
Din ansökan
Om detta låter som rätt utmaning för dig, tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/ Arbetsplats
Kronans Apotek Jobbnummer
9666347