Apotekschef till Kronans Apotek Götene och Skövde (Vikariat)
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Apotekschef till Kronans Apotek i Götene och Skövde (Vikariat) Vi söker en varm, drivande och engagerad apotekschef som vill leda och utveckla våra fantastiska team på två centralt belägna apotek. Hos oss får du möjlighet att skapa en trygg, inspirerande och kundfokuserad miljö där både medarbetare och kunder trivs. Rollen är både strategisk och operativ och innebär ett helhetsansvar för verksamhetens utveckling, personal och kundupplevelse.
Götene Kronans Apotek i Götene ligger i Centrumhuset nära vårdcentral, tandläkare och mataffärer. Som apotekschef får du leda ett stabilt och erfaret team bestående av tre farmaceuter, en egenvårdsrådgivare och en varuhanterare. Tillsammans skapar ni en varm och inkluderande arbetsmiljö där alla hjälps åt och där kundernas behov alltid står i centrum. Här blir din roll att inspirera teamet, utveckla verksamheten och säkerställa att varje kund får bästa möjliga rådgivning och service.
Skövde Kronans Apotek i Skövde är beläget vid ICA Kvantum, nära Skövde Tandhälsa, Puls Gym och flera äldreboenden. Här möter du ett engagerat team med en farmaceut och en säljare. Med dig som apotekschef är ni totalt tre medarbetare som gemensamt tar ansvar för apoteket. Arbetet är omväxlande och inkluderar allt från kundrådgivning och försäljning till lagerhållning och kvalitetsarbete.
Som apotekschef hos oss i Götene och Skövde ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
- Stärka verksamheten och skapa motivation och engagemang i teamet.
- Säkerställa bästa möjliga patientrådgivning och en kundupplevelse av högsta kvalitet.
- Ansvara för ekonomi, budget och resultatuppföljning.
- Initiera och utveckla lokala samarbeten och relationer i närområdet.
- Ha fullt ansvar för personal, arbetsmiljö och kvalitet.
- Säkerställa en välfungerande bemanning genom effektiv schemaläggning.
- Attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare på apoteket.
Apoteket är öppet 08:00 - 18:00 på vardagar, 10:00 - 13:00 på lördagar och stängt på söndagar. Apoteket i Skövde är öppet 09:00 - 17:00 på vardagar och stängt på helger. Du välkomnas till Susanne Carlssons region. Vi erbjuder ett vikariat till oktober 2027, med start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Kanske har du tidigare erfarenhet av en ledande roll eller är nyfiken och redo att ta nästa steg som apotekschef hos oss. För att trivas i rollen ser vi gärna att du har lätt för att engagera andra och bidra till motivation i teamet. Eftersom du kommer arbeta mot tydliga mål uppskattar vi att du är strukturerad, positiv, handlingskraftig och lösningsfokuserad. Till stöd finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökan Om detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/
