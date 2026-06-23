Apotekschef till Apotek Hjärtat Tyresö, Stockholm
Apotek Hjärtat AB / Chefsjobb / Tyresö Visa alla chefsjobb i Tyresö
2026-06-23
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eller i hela Sverige
Är du intresserad av rollen som Apotekschef och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utveckla ditt ledarskap? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Din roll som apotekschef på Hjärtat
Som Apotekschef på Hjärtat ansvarar du för resultat-, drift-, personal- och farmaceutiska frågor på ditt apotek. Du leder ditt team mot att uppnå ditt apoteks ekonomiska mål. För att nå dit coachar och motiverar du personalen i deras dagliga arbete och utveckling. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - regionchefen berättar
Apotek Hjärtat i Tyresö har idag ca 14 medarbetare och ligger inne i köpcentret Tyresö Centrum med grannar som Systembolaget, Coop, Kicks mfl. Apoteket kännetecknas av ett högt tempo i både egenvård som receptkanaler och är ett av Regionens viktigaste apotek. Det har 6 receptkanaler samt 2 egenvårdskassor och farmaceuterna arbetar även med farmaceutisk kontroll på distans. Personalgruppen är erfaren, sammansvetsad och behöver en ödmjuk, kommunikativ och inlyssnande ledare som är beredd att vinna den lokala fighten mot två andra konkurrerande apotek.
Regionen består av 18, snart 19, apotek från Kungsholmen, Södermalm, Nacka, Värmdö, Älta och Tyresö där Apotekscheferna har ett tätt samarbete och kontakt.
Apoteket är öppet 9-19 måndag - fredag, 10-17 lördagar och 11-17 söndagar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som Apotekschef. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker 15e september eller enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie, apotekare eller utbildad apotekstekniker med flerårig erfarenhet som vill utveckla dina ledaregenskaper eller så är du en erfaren ledare sedan tidigare. Du känner igen dig i beskrivningen:
• Som ledare är du drivkraftig med ett affärsmässigt tänkande
• Du är effektiv, initiativrik, mål- och resultatorienterad och ser verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv
• Du har förmågan att motivera, stödja och utveckla andra
• Serviceinriktad samt ser till personalens och kundernas bästa
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här.
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Kontaktperson: Aleksandar Bogdanovic, aleksandar.bogdanovic@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
135 40 TYRESÖ Arbetsplats
Apotek Hjärtat Tyresö Jobbnummer
9974136