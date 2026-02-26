Apotekschef till Apotek Hjärtat, Södersjukhuset Stockholm
Är du intresserad av rollen som Apotekschef och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utveckla ditt ledarskap? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Din roll som apotekschef på Hjärtat
Som Apotekschef på Hjärtat ansvarar du för resultat-, drift-, personal- och farmaceutiska frågor på ditt apotek. Du leder ditt team mot att uppnå ditt apoteks ekonomiska mål. För att nå dit coachar och motiverar du personalen i deras dagliga arbete och utveckling. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - regionchefen berättar
Apotek Hjärtat Södersjukhuset ligger fint beläget inuti Södersjukhusets lokaler. Apoteket byggdes om till vårt nya och fräscha koncept för ett par år sedan och har stora utrymmen både för kunderna samt personalen. Här jobbar 5 farmaceuter inklusive Apotekschef samt 2 apotekstekniker. Apoteket har nära kontakt med vårdgivarna på sjukhuset och kundmötena kräver lite bredare kunskap gällande farmaceutiska frågor. För att kunna erbjuda kunderna en bra service är lagret stort med fler sorters receptbelagda läkemedel än vanligt.
Apoteket har 5 receptkanaler och 2 egenvårdskassor. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Vi har öppet 08-18 på vardagar, 11-16 på lördagar och 12-16 på söndagar
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare som besitter stor trygghet i det farmaceutiska kundmötet. Du är en erfaren ledare med god kommunikationsförmåga och vilja att leverera det bästa för dina kunder samt medarbetare. Du känner igen dig i beskrivningen:
• Som ledare är du drivkraftig med ett affärsmässigt tänkande
• Du är effektiv, initiativrik, mål- och resultatorienterad och ser verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv
• Du har förmågan att motivera, stödja och utveckla andra
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här.
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Kontaktperson: Aleksandar Bogdanovic, 0735803146
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe!
