Apotekschef till Apotek Hjärtat, Nybro
2026-02-13
Är du intresserad av rollen som Apotekschef och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utveckla ditt ledarskap? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Din roll som apotekschef på Hjärtat
Som Apotekschef på Hjärtat ansvarar du för resultat-, drift-, personal- och farmaceutiska frågor på ditt apotek. Du leder ditt team mot att uppnå ditt apoteks ekonomiska mål. För att nå dit coachar och motiverar du personalen i deras dagliga arbete och utveckling. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - regionchefen berättar
Här får du möjligheten att arbeta med ett fantastiskt team med 13 andra apotekschefer där vi har ett bra samarbete och högt i tak. Det är viktigt för oss är att ha roligt tillsammans och att alltid stötta varandra.
Nu söker jag en apotekschef som vill leda och vidareutveckla vårt apotek i Nybro. Apoteket ligger mitt i staden med torget precis utanför. Här väntar ett engagerat team bestående av fem farmaceuter och två egenvårdsrådgivare. Teamet är ett glatt gäng vilket bidrar till en härlig stämning. Apoteket har Hjärtats senaste koncept och vi har stor variation i arbetet då vi utöver våra vanliga kunder även hjälper hemsjukvården. Öppettiderna är vardagar 8.30-18.00 samt lördagar 9-14.30. Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie, apotekare eller utbildad apotekstekniker. Du är antingen i början av din karriär och vill utveckla dina ledaregenskaper eller så är du en erfaren ledare. Du känner igen dig i beskrivningen:
Som ledare är du drivkraftig med ett affärsmässigt tänkande
Du är effektiv, initiativrik, mål- och resultatorienterad och ser verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv
Du har förmågan att motivera, stödja och utveckla andra. Du säkerställer en god arbetsmiljö där alla inkluderas.
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Kontaktperson: Hanna Homman, hanna.homman@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
