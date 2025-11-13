Apotekschef till Apotek Hjärtat, Länssjukhuset i Kalmar
2025-11-13
Är du intresserad av rollen som Apotekschef och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utveckla ditt ledarskap? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Din roll som apotekschef på Hjärtat
Som Apotekschef på Hjärtat ansvarar du för resultat-, drift-, personal- och farmaceutiska frågor på ditt apotek. Du leder ditt team mot att uppnå ditt apoteks ekonomiska mål. För att nå dit coachar och motiverar du personalen i deras dagliga arbete och utveckling. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss, Regionchef Malin Lindberg berättar
Välkommen till vårt fina Apotek i Hjärtat av Länssjukhuset i Kalmar!
Vi är ett gäng på 5 personer som har som motta är att möta varje kund med glädje och expertis. Vi säker nu dig som vill bli del av vårt härliga team.
För mig som chef, är det viktigt att vi alla trivs på jobbet. Tillsammans skapar vi positiv och trivsam arbetsmiljö där vi alla bidrar med kunskap och energi till vår grupp och till våra möten med våra kunder. Därför ska du vara en lagspelare, flexibel och självständig med fokus på våra härliga kunder.
Våra kunder är en spännande blandning med både stamkunder och sjukhusbesökare. De är trevliga och uppskattar verkligen vår hjälp.
Vi har öppet vardagar 7.30-18 och lördag och söndag 10-15.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut med möjlighet till rollen läkemedelsansvarig. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie, apotekare eller utbildad apotekstekniker. Du är antingen i början av din karriär och vill utveckla dina ledaregenskaper eller så är du en erfaren ledare. Du känner igen dig i beskrivningen:
Som ledare är du drivkraftig med ett affärsmässigt tänkande
Du är effektiv, initiativrik, mål- och resultatorienterad och ser verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv
Du har förmågan att motivera, stödja och utveckla andra
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
Kontaktperson: Malin Lindgren, malin.lindgren@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
Huvudentrén, hus 19, Länssjukhuset
392 44 KALMAR
392 44 KALMAR Arbetsplats
Apotek Hjärtat, Länssjukhuset i Kalmar Jobbnummer
9604172