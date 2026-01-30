Apotekschef till Apotek Hjärtat Långshyttan
Apotek Hjärtat AB / Chefsjobb / Hedemora
2026-01-30
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du testa på ledarrollen och lära dig allt om drift - utan personalansvar, men med full support och stöttning? För dig med drömmen om en ledarroll, har du här möjligheten att utveckla dig och bygga på dina erfarenheter! Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss, Apotekschef Marie berättar:
Välkommen till vårt fina lilla Apotek i Hjärtat av Långshyttan. Var ligger Långshyttan, undrar du? Jo, bara 40 min med bil från Falun, 20 min från Hedemora och 30 min från Avesta. Inte alls vägs ände, som man kan tro!
På detta, nyligen ombyggda, enmansapotek, får du möjligheten att använda din kunskap och erfarenhet till fullo under våra öppettider 9.30-17. Kollegor och stöd i frågor, är ju bara ett telefonsamtal bort. Apoteket ligger inne på en ICA-butik, så du har alltid våra ICA-kollegor nära.
Som medarbetare tillhör du teamet i Falun och tjänstgöring på vårt stora Maxi-apotek, kan såklart bli aktuellt om du önskar det då och då. Kul att träffa kollegor och se ett större sortiment, kanske?
Vill du ta steget till apotekschef, är detta en strålande chans. Du får testa chefsrollen i minimal skala, lära dig allt om drift utan personalansvar och samtidigt få dagligt stöd av mig som chef. För mig, är det viktigt att du gillar kundmötet och vill gå den extra milen för att hjälpa kunden få det den behöver. Du är relationsbyggande och ansiktet utåt för Hjärtat i Långshyttan. Därför är vi väldigt måna om att leverera ett riktigt bra kundmöte. Vi vet att det är relationerna som bygger och behåller. Våra kunder är framför allt lokalbor och stammisar som vill få råd i den lilla egenvården och byta några extra ord när receptet hämtas ut.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Såhär jobbar en farmaceut på Hjärtat!
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med professionell rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. Som den duktiga kundfokuserade farmaceuten du är, bidrar du till en bättre hälsa för våra kunder och apotekets framgång.
Två saker kommer att vägleda dig, vilket Hjärtatapotek du än jobbar på: Hjärtats Arbetssätt, vår arbetsmetod av enhetlighet, samt våra värderingar - Enkelhet, Engagemang och Entreprenörskap.
Det här är du!
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller så är du erfaren och vill dela med dig av dina kunskaper till dina nya Hjärtatkollegor.
Som person är du positiv, engagerad och gillar enkla och nya lösningar i din vardag. Med din goda attityd är du en lagspelare och en ambassadör för hela Hjärtat!
Varför bli en del av Hjärtat?
På Hjärtat erbjuder vi dig ett jobb i ett innovativt företag som växer! Vi är en platt organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor och chef. Som farmaceut kan du vidareutvecklas i rollerna som bland annat Läkemedelsansvarig, Farmaciansvarig och säljansvarig.
Är du nyfiken på att veta mer om hur det är att jobba på Hjärtat? Lyssna gärna på vår podd!
Vi på Hjärtat strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Rekryteringen sker löpande och därav kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Välkommen till ett apotek med stort Hjärta!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Kontaktperson: Marie Lidman, marie.lidman@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
