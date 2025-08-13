Apotekschef Apotek Hjärtat Myggenäs, Tjörn
2025-08-13
Apotekschef till Apotek Hjärtat Myggnäs, Tjörn
Är du intresserad av rollen som Apotekschef och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utveckla ditt ledarskap? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Din roll som apotekschef på Hjärtat
Som Apotekschef på Hjärtat ansvarar du för resultat-, drift-, personal- och farmaceutiska frågor på ditt apotek. Du leder ditt team mot att uppnå ditt apoteks ekonomiska mål. För att nå dit coachar och motiverar du personalen i deras dagliga arbete och utveckling. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
Därför ska du jobba hos oss - regionchefen berättar
Välkommen till Hjärtats region 12, Västra Götaland Nord! Som AC i region 12 ingår du i en grym chefsgrupp med 19 andra chefer, där vi samarbetar nära och har riktigt kul tillsammans! Du får chefskollegor med bred kompetens och starkt stöd - ett härligt team att ingå i!
Apotek Hjärtat Myggenäs är ett fint apotek med vårt senaste koncept som ligger i anslutning till Ica Supermarket Almö Livs. Här finns många trogna stamkunder samt snabba kunder som har ärende även på Ica. Apoteket ligger på Tjörn, strax efter Tjörnbron, som är en härlig ort precis intill havet med bra pendlingsmöjligheter från tex Göteborg.
På apoteket jobbar ett grymt team på 3 farmaceuter inklusive AC och en apotekstekniker. Detta är ett fantastiskt gäng med otroligt gott samarbete. Apoteket är mycket fint med Hjärtats senaste koncept och har mycket bra struktur och ordning. Här tar alla gemensamt ansvar för att säkerställa fina kundmöten och en mycket bra arbetsmiljö!
Nu söker vi en ny apotekschef som vill leda och vidareutveckla detta fina apoteket vidare. Du behöver ett stort engagemang och god samarbetsförmåga. Du drivs av resultat som vi skapar tillsammans och ser till helheten så vi hela tiden säkerställer en god arbetsmiljö och fina kundmöten.
Apoteket har öppet vardagar 9-19, lördagar 10-15 och söndagar stängt, förutom högsäsongsveckor under sommaren då vi även har öppet på söndagar 11-15.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som apotekschef. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär och vill utveckla dina ledaregenskaper eller så är du en erfaren ledare. Du känner igen dig i beskrivningen:
Som ledare är du drivkraftig med ett affärsmässigt tänkande
Du är effektiv, initiativrik, mål- och resultatorienterad och ser verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv
Du har förmågan att motivera, stödja och utveckla andra
Nyfiken på mer? Lyssna på vårt podcastavsnitt om Apotek Hjärtat. Du hittar det här.
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Kontaktperson: Öyvind Ruud, 0725787948
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
