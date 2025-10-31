Apotekschef Apotek Hjärtat ICA Maxi Ljungby
2025-10-31
Apotekschef till Apotek Hjärtat, ICA Maxi Ljungby
Är du intresserad av rollen som Apotekschef och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utveckla ditt ledarskap? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Din roll som apotekschef på Hjärtat
Som Apotekschef på Hjärtat ansvarar du för resultat-, drift-, personal- och farmaceutiska frågor på ditt apotek. Du leder ditt team mot att uppnå ditt apoteks ekonomiska mål. För att nå dit coachar och motiverar du personalen i deras dagliga arbete och utveckling. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - regionchefen berättar
Välkommen till region 16, Götaland Väst och vårt apotek på ICA Maxi Ljungby
Här får du möjligheten att arbeta med ett fanstiskt team med 19 andra apotekschefer där vi har ett bra samarbete och högt i tak. Viktigt för oss är att ha roligt tillsammans och att alltid stötta varandra.
Nu söker jag en apotekschef som vill leda och vidareutveckla vårt apotek på ICA Maxi Ljungby.
Jag söker dig som har ett stort engagemang, är kommunikativ och har en god samarbetsförmåga. Du drivs av resultat, är flexibel och ser alltid till helheten så att vi säkerställer en god arbetsmiljö där alla inkluderas.
På apoteket finns 3 farmaceuter (plus apotekschef) och tre egenvårdsrådgivare som väntar på just dig.
Vi har öppet 8-20 alla dagar i veckan vilket gör att vi bland annat agerar som jourapotek då övriga apotek på orten stänger tidigare.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, tillträde enligt överenskommelse
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär och vill utveckla dina ledaregenskaper eller så är du en erfaren ledare. Du känner igen dig i beskrivningen:
Som ledare är du drivkraftig med ett affärsmässigt tänkande
Du är effektiv, initiativrik, mål- och resultatorienterad och ser verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv
Du har förmågan att motivera, stödja och utveckla andra
Nyfiken på mer? Lyssna på vårt podcastavsnitt om Apotek Hjärtat. Du hittar det här.
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
Kontaktperson: Hanna Homman
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
LJUNGBY
