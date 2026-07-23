Apotekchef till Nyetablering Nordstan Norr Apotek Hjärtat
Apotek Hjärtat AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-07-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du intresserad av rollen som Apotekschef och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utveckla ditt ledarskap? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Din roll som apotekschef på Hjärtat
Som Apotekschef på Hjärtat ansvarar du för resultat-, drift-, personal- och farmaceutiska frågor på ditt apotek. Du leder ditt team mot att uppnå ditt apoteks ekonomiska mål. För att nå dit coachar och motiverar du personalen i deras dagliga arbete och utveckling. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - regionchefen berättar:
Är du en positiv och driven farmaceut som brinner för att skapa kundmöten i världsklass? Nu har du chansen att få vara med och bygga upp ett apotek från grunden. I slutet av november öppnar vi dörrarna för vårt nya apotek Nordstan Norr. Missa inte denna möjlighet!
Tack vare vårt läge vid västlänkens nya station och nya ICA Supermarket Nordstan kommer vi redan från start ha ett bra kundflöde och du och dina kollegor kommer få äran att välkomna dom till vårt nyaste Hjärta.
Du får en viktig roll i att bygga upp ett helt nytt team från grunden, där lagarbete står i centrum. Hos oss är en positiv och inkluderande arbetsmiljö en självklarhet – samtidigt som vi tror på att ha riktigt kul tillsammans på jobbet.
Apoteket kommer från start ha öppet 8-20 på vardagar, 10-18 på lördagar och söndagar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som Apotekschef. Tjänsten är på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie, apotekare eller utbildad apotekstekniker. Du är antingen i början av din karriär och vill utveckla dina ledaregenskaper eller så är du en erfaren ledare. Du känner igen dig i beskrivningen:
Som ledare är du drivkraftig med ett affärsmässigt tänkande
Du är effektiv, initiativrik, mål- och resultatorienterad och ser verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv
Du har förmågan att motivera, stödja och utveckla andra
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här.
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-09-06
Kontaktperson: Kristina Yilmaz kristina.yilmaz@apotekhjartat.se
0722-122980
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Apotek Hjärtat Nordstan Norr Jobbnummer
10010113