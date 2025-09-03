Apotekare till Läkemedelsenheten, Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Läkemedelsenheten har ett övergripande ansvar för Region Västernorrlands sjukvårdsförsörjning till vårdinrättningar. Läkemedelsenheten skall tillsammans med Läkemedelskommittén vara ett stöd till vårdens verksamheter såväl strategiskt som operativt i läkemedelsfrågor. Vi bidrar med stöd och ledning i frågor som rör bland annat:
Skötsel av läkemedelsförråd och västskevagnshantering
Läkemedelsförsörjning
Läkemedelshantering
Läkemedelsbudget och läkemedelsstatistik
Ordnat införande av nya läkemedel
Läkemedel och miljö
Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen
Utredningsärenden kring läkemedel
Läkemedelsenheten har 21 medarbetare fördelade över Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. Vi söker nu en medarbetare till vårt team i Sundsvalls sjukhus. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2025-10-01 eller enligt överenskommelse.
I din roll som apotekare kommer du att vara en del av läkemedelsteamet som arbetar med operativa och strategiska läkemedelsfrågor kopplade till bland annat sortimentsstyrning och information om restnoteringar. Du kommer bland annat:
Arbeta med läkemedelsinformation till vården
Ta fram rutiner kring arbete och effektivisering av arbetsprocesser inom läkemedelsförsörjning
Arbeta operativt inom tjänsten för läkemedelsservice
Bidra till att läkemedelsförsörjningen inom specialistvården utförs på ett patientssäkert och kostnadseffektivt sätt utifrån din kompetens i nära samarbete med specialistvården.
Det kommer att finnas möjlighet till att arbeta vårdnära som apotekare. Inom verksamheten finns goda möjligheter till varierande och utvecklande arbetsuppgifter.
Vi söker dig som
Är legitimerad apotekare
Har erfarenhet av läkemedelsförsörjning och läkemedelshantering inom Hälso- och sjukvården
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Flexibel
Strukturerad
Kvalitetsmedveten
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
