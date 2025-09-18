Apotekare till enheten för slutenvårdsdos
Västra Götalandsregionen / Apotekarjobb / Göteborg Visa alla apotekarjobb i Göteborg
2025-09-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Enheten för Slutenvårdsdos är en del av Sjukvårdsapotek VGR SU och tillhör Verksamhetsområde läkemedel inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
I Sjukvårdsapotek VGR SU ingår, förutom Slutenvårdsdos, också enheterna för Läkemedelsservice, Vårdfarmaci och Extempore. Tjänsten "Slutenvårdsdos" innebär maskinell dosdispensering av läkemedel till inneliggande patienter och vår enhet på Östra sjukhuset försörjer dagligen cirka 1000 patienter i Göteborg, Kungälv och Alingsås med dosdispenserade läkemedel. Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Hos oss på Slutenvårdsdos arbetar apotekare, receptarier och apotekstekniker med varierande arbetsuppgifter och vi har ett flertal regionala uppdrag knutna till oss. Vi söker nu en apotekare som vill ta plats i vårt glada och positiva gäng! Beroende på dina tidigare erfarenheter kan vissa arbetsuppgifter komma att utformas efterhand utifrån uppkomna behov och dina egna intressen.
Du kommer att arbeta med farmaceutisk validering av inkomna ordinationsändringar samt kontroll, packning och rättning av de färdiga dospåsarna, det vill säga de grundläggande arbetsuppgifterna för slutenvårdsdos. Du kommer även att vara delaktig i slutenvårdsdosens hållbarhetsarbete, bland annat med att arbeta för en minskad läkemedelskassation samt att arbeta med andra administrativa arbetsuppgifter som förekommer.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad apotekare, gärna med några års yrkeserfarenhet. Erfarenhet av arbete inom dosverksamhet och/eller sjukhusapoteksverksamhet är ett krav. Du har god förmåga att samarbeta med olika yrkeskategorier och har lätt för att skapa nya kontakter och goda relationer. Du är lika van att arbeta i team som självständigt, tar egna initiativ samt har en förmåga att se hur arbetsflöden ska struktureras och organiseras för att din insats ska ge bästa möjliga nytta. Du behöver ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, på både svenska och engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4840". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 4, Läkemedel, Sjukvårdsapoteket Kontakt
Sektionsledare, Marie Törnquist 072-2378168 Jobbnummer
9514448