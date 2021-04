Apotekare/receptarier sökes för hjälp med vaccination mot covid- - Capio Sverige AB - Apotekarjobb i Stockholm

Capio Sverige AB / Apotekarjobb / Stockholm2021-04-08Var med och gör en samhällsinsats mot Covid-19!Capio vaccinerar i samarbete med region Stockholm.För att kunna genomföra vaccinationer med ett bra flöde och god kvalitet behöver vi nu extrapersonal preliminärt under perioden april-augusti. Nu söker vi dig som är utbildad apotekare eller receptarie.2021-04-08- Huvuduppgiften är att iordningställa de vaccin som behöver särskild hantering, som vår övriga sjukvårdspersonal sedan administrerar till patient- Vid behov (beroende på vaccintyp) kunna vaccinera bokade patienter utifrån den delegering som ges efter avklarad utbildning och provTjänsterna är intermittenta visstidsanställningar ("timanställningar") med placering på ett av Capios vaccinationscenter i Stockholm. Syftet med våra vaccinationscenter är att kunna omhänderta en hög genomströmning av medborgarna vid massvaccinering (fas 4) mot Covid-19. Alla vaccinatörer kommer att få genomgå en skriftlig och muntlig teoretisk utbildning samt en praktisk utbildning i injektionsteknik med efterföljande examinationsprov. Läkare och sjuksköterska finns på plats som stöd under hela öppettiden.Urval kommer att ske fortlöpande och intervjuer kommer att ske via telefonsamtal. Skicka med bevis om legitimation/utbildning. Det är meriterande om du har aktuell erfarenhet av vaccinationer/injektioner.Tack för att du bidrar i vårt viktiga arbete!Capio - Nordens största privata vårdgivareCapios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här - idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Quality, Empowerment, Innovation och Social responsibility. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner - närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan - en individ i taget!Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé - en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information, besök capio.se.Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelse. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2021-08-31TimlönSista dag att ansöka är 2021-05-31Capio Sverige AB5679737