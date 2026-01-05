Apotekare/receptarie till apotek i Norge
Är du självständig, lösningsorienterad, flexibel och sugen på att jobba någon annanstans? Då kan det här vara jobbet för dig. Dedicare har på uppdrag av kund behov av farmaceuter på flera platser i Norge från och med nu.
Som farmaceut hos oss kommer du att ha möjlighet att anpassa arbetsperioder själv, vilket gör att du kan styra din egen vardag. Vi behöver dig som gillar att arbeta med människor, skapa nya relationer och som kan vara en positiv bidragsgivare för att nå apotekets mål.Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
• Receptbehandling och kundrådgivning- Förmåga att skapa goda kundrelationer och bidra till kundnöjdhet- Försäljningsuppföljning
• VaruhanteringKvalifikationer
• Godkänd norsk auktorisation som provisorfarmaceut eller receptfarmaceut- Det är ett krav att du talar flytande norska, svenska eller danska, både skriftligt och muntligtDina personliga egenskaper
• Noggrann och detaljfokuserad- Förmåga att arbeta självständigt och i team- Tillmötesgående och lösningsorienterad
• Resultatinriktad och fokuserad på måluppfyllelse
• Öppen för förändringar och flexibel
Vi erbjuder:
• Vi täcker boende och resor- Varierade och utmanande arbetsuppgifter
• Personlig och yrkesmässig utveckling
• Pensionsbesparingar i DNB
• Dygnet runt-beredskapstelefon
• Konkurrenskraftiga villkor
Upplev Norge! Genom att jobba som vikarie genom oss får du en unik möjlighet att kombinera jobb med upplevelser. Upptäck Norge högt, lågt, rått och fartfyllt. De många bergen bjuder in till toppturer med fantastisk utsikt för den äventyrslystne eller mer actionfyllda aktiviteter som grottvandring, klättring eller zipline. Skärgården ger oändliga möjligheter för vattensport, båtliv, bad och avkoppling, strandliv och unik natur. I norra Norge får du uppleva norrsken, midnattssol och arktisk natur med månliknande landskap.
Dedicare lägger stor vikt vid att skapa bra förutsättningar för sina vikarier och anpassar jobbet efter dina önskemål och din livssituation. Som vikarie hos oss är du försäkrad om goda löne- och arbetsvillkor. Du får en personlig konsult som hjälper dig med allt praktiskt och värnar om dina intressen. Vi är här för dig. Din arbetsglädje är vår drivkraft! Så ansöker du
