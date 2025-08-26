Apotekare i klinisk farmaci till sjukvårdsapotek VGR SÄS
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Är du redo för nya utmaningar? Vi fortsätter utvecklingen av vårdfarmaci på SÄS och du ges här möjligheten att få vara med på vår spännande resa!
Om vår lediga tjänst
Du får spännande och varierande arbetsuppgifter där du kommer att delta i det dagliga arbetet på vårdavdelning i ett nära samarbete med vårdverksamheten och teamarbete inom funktionen.Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Arbete med läkemedelsgenomgångar med dokumentation i patientjournal
Patientsamtal med fokus på läkemedelsanvändning
Utreda farmaceutiska frågeställningar på uppdrag av ansvarig läkare, t ex frågor om beredningsformer, interaktioner, blandbarhet och biverkningar
Leda läkemedelsrelaterade informations- och utbildningsinsatser
Om oss på sjukvårdsapoteket
Sjukvårdsapotek VGR SÄS är en del i det regionala sjukvårdsapoteket och ansvarar för sjukhusets samlade läkemedelsarbete. Här arbetar apotekare, receptarier och apotekstekniker. I uppdraget ligger ansvar för läkemedelsförsörjning och läkemedelshantering, sortimentsarbete och information om läkemedel samt produktion av slutenvårdsdos. Vi har också flertalet regionala uppdrag. Vi arbetar processorienterat i team med dagligt förbättringsarbete. Sedan några år har vi även utvecklat vårdfarmaci som en del av sjukvårdsapoteket. Här jobbar apotekare och receptarier på flertal vårdavdelningar.Profil
Vi söker Dig som är legitimerad apotekare med dokumenterad utbildning inom klinisk farmaci, dvs godkända kurser i Fördjupad farmakoterapi samt Klinikorienterad farmaci, eller har motsvarande kompetens inom klinisk farmakologi och farmakoterapi. Magisterprogrammet i klinisk farmaci är meriterande. Du bör även ha praktisk erfarenhet av arbete med läkemedelsgenomgångar och vårdrelaterat arbete.
Vi ser att du har god förmåga att samarbeta i team med flera yrkesgrupper, men du behöver också ha en god förmåga att kunna jobba självständigt, vara flexibel, drivande och engagerad. Du har lätt för att skapa nya kontakter och förtroende bland arbetskamrater, chefer samt förvaltningsinterna och externa samarbetspartners inom läkemedelsområdet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag! Bifoga yrkeslegitimation samt intyg på eventuellt genomförda fristående kurser.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
