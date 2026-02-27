Apotekare eller receptarie med beredningskompetens Sjukvårdsapotek VGR SkaS
2026-02-27
Skaraborgs Sjukhus - där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg - och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Publicering sdatum2026-02-27
Sjukvårdsapotek VGR Skaraborgs sjukhus (SkaS) är en del i regionala Sjukvårdsapotek VGR och ansvarar för Skaraborgs sjukhus samlade läkemedelsarbete.
Här arbetar apotekare, receptarier och apotekstekniker. I vårt uppdrag ligger ansvar för läkemedelsförsörjning, läkemedelshantering, sortimentsarbete, vårdfarmaci, information och utbildning i nära samarbete med vårdverksamheten.
Enheten ansvarar också för tillverkning av extemporeläkemedel och cytostatika till vårdenheterna.
Skaraborgs sjukhus innefattar sjukhusen i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad och VGR driver sedan några år tillbaka tillverkning/beredning i egen regi.
Vill du vara med och bli en del av vår verksamhet, då kan du vara den vi söker!
Vi behöver bli fler och utökar nu vår personalgrupp inom tillverkningen i Skövde och söker därför en apotekare eller receptarie med beredningskompetens.Dina arbetsuppgifter
Som beredningsfarmaceut arbetar du med extemporetillverkning av cytostatika och andra sterila läkemedel. Du får genomgå en specialutbildning lokalt för arbetet som vi utför. Efter detta kommer ditt arbete bland annat bestå i att du tillverkar livsviktiga och individanpassade läkemedel till patienter med särskilda behov. Ditt arbete innebär också ett nära samarbete med vårdpersonal som behandlar patienterna och att bistå vårdenheter inom SkaS med information och utredning av frågor främst gällande beredning av läkemedel.
Utöver beredning av läkemedel som redan finns på marknaden bistår vi även läkemedelsföretag i utvecklingen av nya läkemedel i s.k. kliniska prövningar av beredningsläkemedel.
Extemporetillverkning SkaS ingår i Sjukhusapoteket VGR vilket på sikt kan innebära möjlighet till regionalt arbete i processer och andra grupperingar. Kvalifikationer
Du är legitimerad apotekare eller legitimerad receptarie med kompetens att tillverka cytostatika och extemporeläkemedel. För legitimerade apotekare ingår beredningsbehörighet i grundutbildningen.
Du är noggrann, ansvarsfull, och har fokus på patienten. Då vi arbetar med korta ledtider är det också viktigt att du är stresstålig, serviceinriktad och flexibel. Arbetet ställer krav på goda IT kunskaper.Övrig information
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer kan komma att påbörjas redan innan ansökningstiden har gått ut - så välkommen med din ansökan!
