APL-lots med inriktning restaurang och livsmedel till Malmö Restaurangskola
Malmö kommun / Skolassistentjobb / Malmö Visa alla skolassistentjobb i Malmö
2026-07-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20261556
Malmö Restaurangskola söker en APL-lots till introduktionsprogrammet (IMY) med yrkesinriktning mot restaurang och livsmedel. I rollen får du vara med och skapa goda förutsättningar för det arbetsplatsförlagda lärandet - en viktig del i elevernas väg mot framtiden. Tjänsten är en projektanställning som sträcker sig till och med slutet av höstterminen 2026.Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
I rollen som APL-lots har du en viktig uppgift i att stötta och stärka elever före, under och efter deras arbetsplatsförlagda lärande. Detta sker i samverkan med elevernas lärare och handledare. Du får delta i förberedande samtal, introduktion på APL-platsen och vara ett löpande stöd under APL-perioden. Genom din roll skapar du goda förutsättningar för en trygg och meningsfull praktik för eleverna. Du arbetar främst nära elever inom introduktionsprogrammet (IMY) med yrkesinriktning mot restaurang och livsmedel.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Slutförd och godkänd gymnasieutbildning
Flerårig arbetslivserfarenhet inom restaurang och livsmedel
God digital kompetens
Mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget
Erfarenhet av arbete med ungdomar.
För att trivas och lyckas i rollen som APL-lots behöver du ha god förståelse för att elever har olika förutsättningar att ta till sig kunskap och kunna anpassa din kommunikation därefter. Du uttrycker dig tydligt och har lätt för att samarbeta med både elever, skolpersonal och externa aktörer. Arbetet kräver att du är strukturerad – du planerar, organiserar och prioriterar dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt och håller uppsatta tidsramar. Du har ett inkluderande förhållningssätt, visar respekt för människors olikheter och bemöter alla med lyhördhet och omtanke.
Om arbetsplatsen
Malmö Restaurangskola är ett yrkesgymnasium i centrala Malmö. Här utbildar vi elever som ser en framtid inom restaurang- och livsmedelsbranschen med dess olika inriktningar bestående av matlagning, catering, delikatesser, servering, bageri och charkuteri. Skolan erbjuder nationellt program, introduktionsprogram samt en anpassad gymnasieskola. Vi är inte bara en skola utan driver även två välbesökta lunchrestauranger och ett eget konditori. För oss är det lika självklart att verka för stadens sociala hållbarhet som att välja miljömässigt hållbara och rättvist producerade råvaror för en bättre värld.
Vill du veta mer om oss? Besök https://malmo.se/restaurangskolan
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi cirka 1800 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, men tillsättning kommer att ske först efter sista ansökningsdatum.Övrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad. Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261556". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendergatan 1 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Rektor
Ayad Abdullah ayad.abdullah@malmo.se +46705665020 Jobbnummer
10006386