APL-lots med inriktning barn och fritid till Pauliskolan
Malmö kommun / Skolassistentjobb / Malmö Visa alla skolassistentjobb i Malmö
2026-01-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260043
Pauliskolan söker nu en APL-lots till introduktionsprogrammet (IMY) med yrkesinriktning mot Barn- och fritidsprogrammet. I rollen får du vara med och skapa goda förutsättningar för det arbetsplatsförlagda lärandet - en viktig del i elevernas väg mot framtiden. Tjänsten är en projektanställning som sträcker sig till och med slutet av höstterminen 2026.
Arbetsuppgifter
Fler unga söker yrkesinriktat introduktionsprogram (IMY). Det är ett program med fokus på att ge fler elever i gymnasieålder möjlighet att fullfölja sin utbildning och snabbare etablera sig på arbetsmarknaden.
I rollen som APL-lots har du en viktig uppgift i att stötta och stärka elever före, under och efter deras arbetsplatsförlagda lärande. Detta sker i samverkan med elevernas lärare och handledare. Du får delta i förberedande samtal, introduktion på APL-platsen och vara ett löpande stöd under APL-perioden. Genom din roll skapar du goda förutsättningar för en trygg och meningsfull praktik för eleverna.
Du arbetar nära elever inom introduktionsprogrammet (IMY) med yrkesinriktning mot Barn- och fritidsprogrammet. Publiceringsdatum2026-01-16Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Slutförd och godkänd gymnasieutbildning
• Flerårig arbetslivserfarenhet inom området barn och fritid alternativt annat arbetsområde som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget
• God digital kompetens
• Mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande:
• Eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget
• Erfarenhet av arbete med ungdomar
• Erfarenhet av arbete inom gymnasieskolans yrkesprogram.
För att trivas och lyckas i rollen som APL-lots behöver du ha god förståelse för att elever har olika förutsättningar att ta till sig kunskap och kunna anpassa din kommunikation därefter. Du uttrycker dig tydligt och har lätt för att samarbeta med både elever, skolpersonal och externa aktörer. Arbetet kräver att du är strukturerad - du planerar, organiserar och prioriterar dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt och håller uppsatta tidsramar. Du har ett inkluderande förhållningssätt, visar respekt för människors olikheter och bemöter alla med lyhördhet och omtanke.
Om arbetsplatsen
Pauliskolan är en skola där tradition möter innovation! Vi arbetar i en historisk och charmig miljö samtidigt som undervisningen präglas av moderna och kreativa lärmetoder. På skolan utbildar vi elever inom programmen naturvetenskap, samhällsvetenskap, barn- och fritid, teknik, el och energi samt introduktionsprogrammet. Vår skola är belägen i hjärtat av Malmö och speglar stadens stora mångfald och dynamik - ett Malmö i miniatyr där varje elev får möjligheten att blomstra. Vi har ett naturligt engagemang för internationella frågor och är en FN-certifierad skola med Bernadotteprofil. Tillsammans rustar vi eleverna för framtiden - för studier, arbete och som världsmedborgare.
Vill du veta mer om oss? Besök Pauliskolan - Malmö stad
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi 1800 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelseÖvrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Biträdande rektor
Greta Henriksson greta.henriksson@malmo.se 0704-558710 Jobbnummer
9687396