Apex.se söker Bilbyggare - Mekaniker & Allt-i-allo
A. Åbergs Bil & Import AB / Maskinreparatörsjobb / Kristianstad Visa alla maskinreparatörsjobb i Kristianstad
2026-05-06
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A. Åbergs Bil & Import AB i Kristianstad
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Är du sugen på ett unikt jobb med mycket omväxling och stor frihet? Då har du kommit rätt!
Apex.se är under stark utveckling och nu är vi i behov av en bilbyggare/mekaniker och Allt-i-allo till vår verksamhet i Önnestad.
Grunden i tjänsten är ombyggnad av bilar, däckservice ute på racing/rallytävlingar och hantering av hjulskifte sommar/vinter.
Vi bygger tävlingsbilar, svetsar i störtbågar och bygger om fjädring, bromsar etc i vår verkstad.
Under däcksäsongerna tar du hand om våra däckhotellskunder (ca 80h varje säsong).
Under sommarsäsongen är det fokus på vår tävlingsdäckservice ute på tävlingar runt om i främst Sverige men med instick utomlands (Danmark, Norge men även söder ut kan förekomma).
Det rör sig om ca 10st tävlingsbesök årligen där man normalt jobbar torsdag till söndag aktuell vecka.
Innan tävlingarna ska rätt utrustning, rätt antal och däck av rätt sort lastas.
Efter tävlingarna behöver våra fordon och vår utrustning ses över. Det kan vara tvätt av tältduk, service av däckmaskiner eller fordon.
Huvuduppgifterna är:
Bygga om standardbilar till tävlingsbilar (intensivare under vinterhalvåret)
Renovera specialbilar
Vårda utrustning och maskiner som används i vår racingdäckservice (mestadels sommarhalvåret)
Vara med ute på tävlingar och jobba med däckservice och allt vad det innebär (mestadels sommarhalvåret)
Vårda företagets fordon (det finns både lastbilar, släpar och bilar)
Hålla ordning och reda i verkstad och lagerlokaler samt fastigheten i allmänhet.
Hantera hjulskifte sommar- och vintersäsong (sköta däckhotellet)
Rycka in när något annat behöver fixas
Tjänsten innebär stor frihet och det ställer höga krav på att vara strukturerad och initiativtagande.
Du måste trivas att jobba själv även om det finns 8st kollegor som jobbar i samma byggnad.
Du behöver minst någon av dessa erfarenheter/kunskap/meriter för att bli aktuell för jobbet:
Körkort klass C/CE
Svetskunskap (MIG)
Bilreparationsvana
Bilsporterfarenhet
Bilrenovering/ombyggnad
Som person tror vi att det är bra om du är:
Organiserad och strukturerad
Orädd och initiativrik
Hög problemlösningsförmåga
Arbetssam och arbetsvillig
Lyhörd
Trivs att arbeta både självständigt och i grupp
Lön betalas månadsvis och normal arbetstid är 08.00-17.00 vardagar i verksamheten på Västra Bockebäcksvägen 5a i Önnestad. Men under säsong arbetar vi även ute på banorna runt om i Norden och det blir då ca 10-20st helgdagar per år.
Tänkt lönenivå är mellan 28.000 och 45.000 per månad beroende på din erfarenhet och dina meriter.
Känner du att beskrivningen passar in på dig ska du inte tveka att höra av dig! Men, för att ha en chans måste du skriva ett personligt brev som riktar sig till denna tjänst. Gör du inte det så kommer din ansökan inte att läsas.
Maila din ansökan och dina frågor till oss så tar vi det där ifrån!nyttjobb@apex.se
Tjänsten tillsätts när rätt person är funnen. Tillträde efter överenskommelse.
Apex.se är huvuddelen av A. Åbergs Bil & Import AB som jobbar med främst tävlingsutrustning och däck för bilsport. Det är idag 8st som jobbar heltid i företagets egen lokal på Västra Bockebäcksvägen 5a i Önnestad.
Lär dig mer om våra verksamheter genom att läsa på:www.apex.sewww.facebook.com/apexsweden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: nyttjobb@apex.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A. Åbergs Bil & Import AB
(org.nr 556868-5472)
Västra Bockebäcksvägen 5 (visa karta
)
291 73 ÖNNESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A Åbergs Bil & Import AB Kontakt
Anders Åberg 0709101550 Jobbnummer
9896209