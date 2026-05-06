Apex.se / Pirelli Motorsport Sverige söker ny ledare
2026-05-06
Verksamheten växer och nu finns tillfälle att bli Sveriges nästa "Pirelli Motorsport person".
Söker du ett utmanande jobb som sätter de flesta sinnen på prov där du vill mixa sälj, administration och planering med praktiskt arbete med däckomläggning, lager/logistik och lastbilskörning så är detta helt rätt för dig.
Du får möjlighet att jobba med världsstjärnor och VM, EM och SM tävlingar. Naturligtvis mest i Sverige men vi har de senaste åren varit utomlands varje år. I år jobbar vi två gånger i Danmark och en gång i Norge utöver det vi gör i Sverige.
I det vardagliga jobbet är det däckförsäljning som är det som man ägnar mest tid åt. Det gäller även att se till att man tar hem lagom med däck så man har något att sälja! Vi har ett stort lager i vår fastighet i Önnestad men det krävs ett rejält arbete för att ha detta up-to-date!
Främst under sommarsäsongen planeras och genomförs däckservice till de serier inom rally och racing som vi har avtal med. Det är bl.a. ERC Rallyt i Karlstad, Formula GT Challenge (Ferrari racing), Formula Nordic (Formel 4) samt Ginetta GT5 som har avtal med Pirelli idag.
Detta är ingen tjänst för den som vill ha en fyrkantig vardag eller alltid behöver någon vid sin sida som säger vad man bör göra. Denna tjänst ställer höga krav på dig som person där det krävs en hel del mod för att nå framgång.
Du bör känna till lite om Svensk Bilsport för att vara lämpad för denna tjänst.
Företaget har 9st heltidsanställda som jobbar med enbart bilsport och vi strävar efter att bli stora även i utlandet. Här finns spetskompetens inom ERP/IT, SEO, sociala medier, tävlingsbilteknik och däck.
Vi är generalagenter för många marknadsledande märke och vi har stor potential till att växa!
Verksamheten bedrivs i egen fastighet i Önnestad, ett stenkast från Kristianstad.
Har du högre körkortsbehörighet kan detta vara lämpligt för att klara jobbet lättare!
Välkommen med din ansökan så tar vi det därifrån!nyttjobb@apex.se
OBS! Tjänsten vänder sig endast till personer som behärskar svenska och engelska språket på en professionell nivå.
Tjänsten är speciell och när rätt person är funnen bestämmer vi när vi ska börja!
Lönen kommer ligga kring 50.000 per månad och det finns möjlighet till delägarskap för den som känner att det är ett mål!
Lär dig mer om våra verksamheter genom att läsa på:www.apex.se
- huvudsidan för bilsportdelen. Så ansöker du
