Apex.se Bilsport söker bilteknisk säljare
Apex.se söker förstärkning på säljsidan.
Du kommer hamna i en organisation på kraftig frammarsch där vi arbetar i högt tempo för att kunna hantera den växande efterfrågan.
Vi behöver nu en teknisk säljare som kan komplettera säljteamet med teknisk kompetens inom främst bilteknik. Du är den som hjälper kunderna välja rätt delar till just deras bil och dess specifika förutsättningar.
Utöver säljarbete med frågor via telefon, email och i butik kommer du även ha möjlighet att besöka event för att träffa kunderna och se våra produkter i arbete!
Vi vill att du har erferenhet av bilteknik och har en grundläggande förståelse för hur delarna hänger ihop! Du kanske har jobbat som mekaniker tidigare eller tävlat och byggt tävlingsbilar. Utöver denna erfarenhet behövs naturligtvis en säljande personlighet.
Vi tror att denna roll passar dig som är relativt ung och sugen på att vara med och göra skillnad.
För rätt person finns det även möjlighet att växa i sin roll. Både ledarskap och Key Account finns att ta sig an för den som passar för detta.
Företaget har 9st heltidsanställda som jobbar med enbart bilsport och vi strävar efter att bli stora även i utlandet. Här finns spetskompetens inom ERP/IT, SEO, sociala medier, tävlingsbilteknik och däck.
Vi är generalagenter för många marknadsledande märke och vi har stor potential till att växa!
Verksamheten bedrivs i egen fastighet i Önnestad, ett stenkast från Kristianstad.
Har du högre körkortsbehörighet kan detta vara meriterande!
Vill du vara en del av ett litet tight team där "the sky is the limit" så ska du söka dig hitåt!
Lön betalas månadsvis och kommer starta på 30.000 - 45.000kr/mån beroende på erfarenhet och lämplighet.
Välkommen med din ansökan så tar vi det därifrån!nyttjobb@apex.se
OBS! Tjänsten vänder sig endast till personer som behärskar svenska och engelska språket på en professionell nivå.
Apex.se är en del av A. Åbergs Bil & Import AB som jobbar med främst tävlingsutrustning och däck för bilsport. Det är idag 9st som jobbar heltid i företagets egen lokal på Västra Bockebäcksvägen 5a i Önnestad.
www.apex.se
- huvudsidan för bilsportdelen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: nyttjobb@apex.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A. Åbergs Bil & Import AB
(org.nr 556868-5472)
Västra Bockebäcksvägen 5
)
291 73 ÖNNESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
