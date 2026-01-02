Antikvitetsintresserad Internetförsäljare för ett litet familjeföretag
2026-01-02
Antiqus Bålsta AB är ett litet familjeföretag, som ägs av Tommy och Irina. Vi har funnits sedan 2015.
Vi har en antik- & kuriosa butik i Bålsta, åker även runt på olika mässor men vi säljer mest online, främst på Tradera, både genom auktioner och fasta priser.
Det vi säljer är antikt och bättre begagnat. Det kan vara allt från keramik till vykort och serietidningar.
Vi har byggt ett bra system och mycket baseras idag på ordningen och redan som vi gärna vill förstärka och sprida ut på resten av företaget.
VEM ÄR DET VI SÖKER
Du skapar en bra kontakt med kunder genom att noggrant, och tydligt fota/beskriva våra varor i annonserna.
Eftersom vi oftast handlar med varor som inte massproduceras så är det bra att kunna söka information via till exempel Google Lens/ Chat GPT ell. dylikt för att få ytterligare information om en vara. Men Du måste ha ett kritiskt tänkande och bedömning.
När en kund köpt/vunnit ett/flera objekt och betalt, ska Du packa varorna och hjälpa skicka dem. Ibland bygger du kartonger anpassade till objektets storlek. Vi säljer inom Sverige, EU och hela världen. Det är därför mycket viktigt att paketera väl, så att varorna kommer fram hela till mottagaren.
Du har en problemlösningsförmåga med kunder och Tradera vid behov.
Du håller kontakt med kunder från början till sista steget av försäljningsprocessen. Du är mycket mån om våra positiva omdömen på Tradera och att kunderna kommer tillbaka till oss.
Du hanterar vårt lager med noggrannhet, bra ordning och redan.
Du startar om de annonserna som är avslutade enligt vårt försäljningssystem.
Du uppdaterar webbsidan vid behov.
Du är noggrann, lätt att lära dig, positiv och ansvarsfull.
Du kan arbeta både självständigt och i teamet.
KRAV
Du söker jobb på lönebidrag.
Du gillar gamla saker.
Du har inga problem med att arbeta i trånga miljöer, med smutsiga/dammiga saker, göra dem i ordning.
Du ska jobba tätt med en arbetsledare i början och är lätt för att lära dig.
Svenska i tal och skrift krävs.
MERITER
Körkort B.
Erfarenhet av social media eller medieförsäljning är meriterande.
Grundkunskaper för webbdesign.
Du bor i Bålsta.
Du kan jobba måndag - lördag.
Arbetsvillkor
Provanställning på halvtid 50% och 3 månader, med en möjlighet till heltidsanställning.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@antiqus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tradera/försäljare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Antiqus Bålsta AB
(org.nr 559044-2678) Kontakt
VD, delägare
irina Kan info@antiqus.se 0722504043 Jobbnummer
9667659