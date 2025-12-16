Antagningshandläggare, europeiska samarbetsprogram
KTH söker nu en antagningshandläggare med ansvar för europeiska samarbetsprogram inom InnoEnergy Masters+
Vill du arbeta med antagningsarbete för KTH i en europeisk kontext? Välkommen att söka till oss!Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Som antagningshandläggare med ansvar för handläggning av anmälningar till samarbetsprogram inom InnoEnergy kommer du att handlägga anmälningar och bedöma utländska meriter.
Du har kontakt med och ger support till studenter via telefon och mejl samt deltar i olika rekryterande aktiviteter som webinarium och välkomstmöten.
Du arbetar mycket nära en antagningskoordinator som arbetar på den internationella enheten inom avdelningen. Tillsammans planerar, genomför och utvärderar ni de olika antagningsomgångarna inom InnoEnergy. Utöver arbetet inom InnoEnergy bidrar du även delvis till antagningsuppgifter för KTH:s övriga utbildningar.
Resor kan förekomma i tjänsten.
Arbetet är under delar av året intensivt och du behöver därför kunna hantera en periodvis hög
arbetsbelastning med arbete mot uppsatta tidsgränser.
Läs mer om InnoEnergy Masters+ här: https://mastersplus.innoenergy.com/
Om avdelningen/gruppen
Tjänsten är placerad i antagningsgruppen vid enheten för utbildningsadministration inom verksamhetsstödet på KTH, men arbetet utförs främst för InnoEnergy-konsortiet i en extern ansökningsportal enligt konsortiets riktlinjer.
Antagningshandläggaren arbetar mycket nära en antagningskoordinator som är arbetar på den internationella enheten på avdelningen.
Antagningsgruppen ansvarar för antagning till KTH:s utbildningar på grund- och avancerad nivå och till KTH:s samarbetsprogram. Gruppen ansvarar även för studieavgifterna och stipendier till studieavgiftsskyldiga studenter.
Antagningen består för närvarande av 17 medarbetare. Vi har ett gott arbetsklimat där vi har roligt tillsammans. Här får du ta stort eget ansvar men du har även bra stöd från dina kollegor.KvalifikationerKvalifikationer
- Examen från högskola/universitet inom ett för tjänsten relevant område
- Mycket goda kunskaper i engelska och goda kunskaper i svenska. Arbetsspråket inom InnoEnergy är engelska och inom antagningsgruppen svenska.
- Det är viktigt att du förstår och kan sätta dig in i studentperspektivet då du kommer ha mycket kontakt med presumtiva och antagna studenter
- God vana att arbeta med digitala verktyg och system
- Erfarenhet av att arbeta med digitala plattformar för kommunikation, dokumentation och uppföljning
Personliga egenskaper
Uppdraget kräver att du kan arbeta självständigt och ta stort eget ansvar för arbetet samtidigt som du är strukturerad och visar gott omdöme i handläggningen.
En förutsättning för att fungera väl i rollen är att du trivs i en flexibel miljö med krav på hög kvalitet och ibland snabba leveranser. Vidare att du har lätt för att bygga goda relationer och samverka, både inom enheten, med övriga avdelningar på KTH samt inom InnoEnergy.
Meriterande
- Aktuella kunskaper och erfarenheter av arbete i en europeisk kontext, gärna inom utbildningsområdet
- Aktuell erfarenhet av att bedöma akademiska och gymnasiala meriter från andra länder
- Aktuell handläggarerfarenhet från myndighet eller motsvarande som arbetsgivaren finner relevant
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
