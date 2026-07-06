Ansvarstagande undersköterska till Maglehills särskilda boende
Höörs kommun, Vård och omsorg / Undersköterskejobb / Höör Visa alla undersköterskejobb i Höör
2026-07-06
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Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
Maglehill är en nybyggd stadsdel och är beläget i den västra delen av Höör. Här finns vårt nybyggda särskilda boende för personer med kognitiv svikt och demenssjukdom. I närområdet finns villaområde och en nybyggd förskola, skola 1-6 samt idrottshall. Avståndet till järnvägsstationen är cirka 850 meter. Det särskilda boendet öppnade upp i januari 2024. På första plan finns avdelning 1 där korridoren är grön och symboliserar skog samt avdelning 2 med en blå korridor som symboliserar vatten. På andra plan finns avdelning gul som symboliserar ljus och avdelning 4 som symboliserar värme. Det är till avdelning 2 vi nu söker dig som är ansvarstagande och engagerande medarbetare då en av våra medarbetare har valt att börja arbeta inom en annan verksamhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Vi arbetar med den enskilda medborgarens känsla av sammanhang. Du ska arbeta aktivt under dina arbetspass för medborgarens välbefinnande utifrån medborgarens dagsform.
Du har en empatisk förmåga, arbetar funktions- och aktivitetsstödjande och har ett salutogent förhållningssätt. Det är medborgarens behov som styr vårt arbete, vilket innebär att din inställning och ditt engagemang kommer vara av stor betydelse för hur dagarna blir. Du är en teamspelare!
Arbetet innebär sedvanliga vård- och omsorgsinsatser inom kommunal verksamhet, så som personlig omvårdnad, läkemedelsdelegering samt att aktivt dokumentera i vårt dokumentations- och hanteringssystem. Vi vill identifiera dina personliga styrkor, engagemang och kompetens och ta till vara på dem genom att arbeta med ansvarsområden och ombudsroller.
Vad brinner du för allra mest i vården och omsorgen för personer som har kognitiv svikt?
Hos oss är det viktigt att aktivt delta och medverka till ett bra arbetsklimat där vi hjälps åt i de vardagliga arbetsuppgifterna. Något som uppskattas är förmågan till att organisera ditt arbete tillsammans med kollegorna och vi vill att du tar ett helhetsansvar för medborgarna som bor på den avdelningen där du arbetar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• avslutad omvårdnadsutbildning på gymnasienivå eller motsvarande
• skyddad yrkestitel som undersköterska
• goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift samt goda datorkunskaper
Även du som har lång och dokumenterad erfarenhet av arbete inom äldreomsorg med inriktning mot kognitiv svikt kan bedömas ha likvärdig kompetens.
Det är meriterande om du har:
• vidareutbildning inom demens, psykiatri eller annan specialistkunskap
• erfarenhet från äldreomsorgen
• erfarenhet av eller intresse för att arbeta med digitala hjälpmedel i omsorgen
Vem är du?
Du är en teamspelare! Vi söker dig som:
• har förmågan att hitta lösningar och möjligheter i vardagens alla situationer
• har förmågan att organisera ditt arbete och planera arbeta tillsammans med dina kollegor
• har en vilja och ett engagemang i att utforma och utveckla omsorgen om äldre
• har förmågan att arbeta självständigt, strukturerat, samt att du är lyhörd för medborgarens behov och är trygg i din yrkesroll
• har ett driv att vara med att utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Inför tillsättning av tjänster inom vissa delar av vår verksamhet kan vi komma att efterfråga utdrag ur belastningsregistret.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334235". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höörs Kommun
(org.nr 212000-1116), https://www.hoor.se/
Södergatan 28 (visa karta
)
243 21 HÖÖR Arbetsplats
Höörs kommun, Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef
Johanna Klapp johanna.klapp@hoor.se Jobbnummer
9993021