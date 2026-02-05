Ansvarstagande och noggrann industriarbetare med erfarenhet av cnc-maskiner
2026-02-05
Om tjänsten
Feroma i Hagfors arbetar med design och tillverkning av fixturer, prototyper och produktionsverktyg samt legobearbetning åt våra kunder.
Med våra kompetenta medarbetare och mångsidiga maskinpark kan vi tillgodose våra kunders högt ställda krav. Bland våra större kunder finns företag som Siemens Energy, Sievert, Uddeholm, Valmet och Voestalpine.Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss kommer du att arbeta med maskiner för fräsning, sänkgnistning, trådgnistning, svarvning, slipning etc. Vår maskinpark är till stor del CNC-styrd, vilket gör att det är viktigt att du har tidigare erfarenhet av CNC-styrd utrustning. I arbetet ingår ritningsläsning och programmering.
Arbetet utförs på dagtid, dock kan skiftarbete och arbete på icke dagtid förekomma.
Vi söker dig som
Du är praktiskt lagd och har ett tekniskt intresse.
Du ska vara ansvarstagande, noggrann, kvalitetsmedveten och flexibel. Det är viktigt att du kan arbeta både självständigt och i team samt att du trivs med att arbeta på en arbetsplats med varierade arbetsuppgifter.
Det är viktigt att både du och vi känner att det här är rätt arbetsplats för dig.
Vi lägger stort ansvar på dig som person när det gäller kvalitet och produktivitet och utifrån din egen vilja har du stora möjligheter till utveckling och arbetsrotation, vilket gör att arbetet hos oss kan bli väldigt varierat.
Välkommen med din ansökan!
Vår rekryteringsprocess
Denna platsannons avser en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sköts av IndustriSupport som extern rekryteringspartner. Om du blir utvald för tjänsten anställs du direkt av det företag som söker personal, från din första arbetsdag. I slutskedet av rekryteringen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi arbetar med löpande urval, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen.
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Hanna Sjöblom hanna.sjoblom@industrisupport.com +46 70 515 00 74
9724466