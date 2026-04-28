Ansvarstagande och lyhörd assistent till man i Frövi
Personlig assistent sökes till man - trygg och lugn person efterfrågas
Vi söker nu en personlig assistent till en man som är förlamad och behöver stöd i sin vardag. Arbetet innebär att vara ett tryggt och stabilt stöd i dagliga moment, såsom förflyttningar, personlig hygien, och andra förekommande sysslor i hemmet. Hjälpmedel finns för förflyttningar.
Mannen spenderar mycket tid i sitt hem, och söker dig som kan finnas till utan att ta över hans privata sfär.
VEM ÄR DU
Du behöver vara mycket lyhörd och trygg i ditt sätt och van vid att ansvara över ditt eget arbete.
Då mannen själv är medelålders ser vi gärna att du också är det, eller har motsvarande livserfarenhet. Personlig mognad och trygghet är viktiga i rollen som personlig assistent.
ÖVRIGA EGENSKAPER VI SER HOS DIG
Rökfri på arbetsplatsen
DET HÄR ERBJUDS DU
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
Pass t ex 12:00-20:00 och 19:00-10:30 med 8h jour
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Start omgående, tjänstgöringsgrad max 75%, vill du jobba mindre går det också.
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2026-05-05. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
Enligt lag krävs utdrag ur Polisens belastnings- & misstankeregister vid arbete med minderåriga kunder (under 18 år). Vivida har därutöver som policy att alltid begära utdrag från samtliga personliga assistenter, i syfte att säkerställa våra kunders trygghet och kvaliteten i assistansen. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med aktuellt belastningsregister som inte är mer än 6 månader gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om du söker arbete hos en barnkund väljer du: Arbete med barn enligt LSS
Om du söker arbete hos våra vuxna kunder väljer du: Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265)
Box 1814
)
701 18 FRÖVI
Vivida Assistans AB Jobbnummer
9879913