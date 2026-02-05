Ansvarstagande och lekfull assistent sökes till en glad 10 åring
2026-02-05
Välkommen till Älvkarleby kommun - en arbetsplats med närhet och engagemang
Hos oss i Älvkarleby kommun möts du av en arbetsmiljö där det är nära till chef, kollegor och beslutsfattare. Vi är drygt 700 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån våra gemensamma värdeord Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, vilka utgör riktningen för hur vi samarbetar, utvecklas och möter våra invånare.
Vi tror på kraften i olika perspektiv och arbetar aktivt för att vår organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och respekt. Hos oss finns det utrymme att växa och bidra med just din kompetens och personlighet.
Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, där Dalälven möter havet. Med Skutskär som centralort har du alltid naturen runt hörnet - älv, skog, hav och stillhet i skön kombination. Här bor cirka 9 500 invånare med goda möjligheter till ett rikt liv, både på jobbet och fritiden.
Kommunikationerna är utmärkta - med tre tågstationer, täta bussförbindelser och närheten till E4 är vi en attraktiv pendlingskommun. Det gör oss också till en naturlig mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.
För att främja en hälsosam livsstil har vi rökfri arbetstid.
Vill du vara med och bidra till en kommun med framtidstro och närhet till både människor och natur? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-05Beskrivning
Vi söker dig som tycker om att arbeta med barn och som har lätt för att möta brukaren utifrån dennes behov och önskemål.
Pojken bor med sina föräldrar och syskon i ett naturskönt villaområde. Familjen har husdjur (kanin, katt och hund) och tycker om att vara ute i naturen, bada, åka båt samt umgås med släkt och vänner.
Som personlig assistent kommer du att vara viktig för att få barnets vardag att gå ihop och du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.
Vi erbjuder dig den utbildning som krävs för uppdraget och en bra introduktion tillsammans med dina blivande kollegor.Dina arbetsuppgifter
Att arbeta med människor med olika funktionsvariationer är ett brett, blandat och utmanande arbete som ställer stora krav på engagemang, inlevelseförmåga, bemötande, samarbete, struktur och uthållighet. I din roll som assistent är du brukarens förlängda arm i vardagen. Det innebär bland annat att du stöttar i olika aktiviteter med omvårdnad, hjälper till vid måltider och ser till att medicin tas utifrån behov.
Resor i tjänsten förekommer i vissa fall när barnet vårdas inneliggande på sjukhus.
Då pojken är beviljad assistans i skolan utför du även viss arbetstid i skolans lokaler.
Arbetstiden är förlagd till veckans alla dagar och timmar. Nattetid utförs vaken natt. Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förväntar oss att du har ett äkta intresse för att arbeta med barn. Personkemin kommer vara avgörande och du behöver vara trygg i dig själv och ha mycket god förmåga att möta brukaren utifrån dennes behov och önskemål. Utan att ta över föräldraansvaret måste du vara bekväm med att arbeta för någon som är i stort behov av dig i olika situationer.
Utbildning som undersköterska eller barnskötare är mycket meriterande.
Det är också mycket meriterande om du tidigare har arbetat med trakeostomi, sug, respirator, sond, inhalator och befuktningsmaskin.
Personliga egenskaper som är meriterande:
• Du är lugn och trygg och har ett driv.
• Du är strukturerad och tycker om att planera och förbereda.
• Du tar ansvar för vad som behöver göras .
Du måste behärska det svenska språket mycket bra både i tal och i skrift.Anställningsvillkor
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Timavlönad
Tillträde omgående
Möjlighet finns till fortsättning efter sommaren.
Giltig ID-handling och rätt att arbeta i Sverige
För att arbeta i Älvkarleby kommun behöver du kunna visa upp en giltig ID-handling där ditt medborgarskap framgår. I vissa fall behöver du också visa ett dokument som styrker att du har rätt att arbeta i Sverige. Om du blir erbjuden anställning behöver du kunna visa något av följande:
- Pass
- Körkort
- SIS-märkt id-kort tillsammans med ett personbevis där medborgarskap framgår
- Annan giltig ID-handling där medborgarskap tydligt står med
Om du är medborgare i ett land utanför Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du även visa att du har rätt att arbeta i Sverige (t.ex. uppehålls- eller arbetstillstånd).
Krigsplacering för tillsvidareanställda medarbetare
Som tillsvidareanställd i Älvkarleby kommun är du krigsplacerad på din ordinarie arbetsplats.
E-rekrytering och personuppgifter
Vi använder e-rekrytering i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess.
De uppgifter du lämnar sparas på ditt personliga CV-konto, vilket gör det möjligt för dig att enkelt logga in och uppdatera din information vid behov. Vi ber dig därför att fylla i dina uppgifter noggrant och utförligt, så att de ger en rättvisande bild av dina kvalifikationer och erfarenheter.
All information hanteras och lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Ersättning
Timlön Så ansöker du
