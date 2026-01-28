Ansvarstagande och driven projektledare inom bygg och anläggning.
EysCon AB / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2026-01-28
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EysCon AB i Luleå
, Boden
eller i hela Sverige
EysCon växer och vi behöver därför stärka vårt team med en projektledare inom bygg och anläggning.
Som projektledare på EysCon får du vara med att bygga upp en fungerande verksamhet i en spännande bransch. Du arbetar nära kunderna och får stor frihet under ansvar.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Leda projekt och uppdrag åt våra kunder och samarbetspartners.
Koordinera projektteam.
Leda och genomföra anbudsarbete.
Bidra till utveckling av EysCons erbjudande inom bygg- och anläggningssektorn.
Arbetet kan innebära resor inom och utom Sverige. Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av projektledning inom bygg, anläggning eller fastighetsutveckling.
Erfarenhet av att arbeta både med privata och offentliga beställare.
God kunskap om byggprocessen, entreprenadjuridik och upphandling.
Meriterande är om du är certifierad besiktningsman eller kontrollansvarig.
B-körkort.
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift.
Vi tror att du är:
Strukturerad, lösningsorienterad och trygg i din projektledarroll.
Kommunikativ och van att hantera många intressenter samtidigt.
Engagerad i att skapa långsiktigt värde för både kund och samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: markus.harr@eyscon.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan projektledare Luleå". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EysCon AB
(org.nr 556790-6606)
972 38 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Markus Harr markus.harr@eyscon.se 0706781084 Jobbnummer
9710588