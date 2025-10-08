Ansvarstagande lokalvårdare med helhetsansvar för kontoret
2025-10-08
Kontorsansvarig med lokalvård
Start: 1 november 2025
Arbetsplats: Baronas kontor i Solna Strand
Arbetstider: Måndag-fredag, från ca 06.30-07.00 och till ca 15.30 - 16.00 (enligt överenskommelse).
Lön: 25 000 SEK
Vill du ha en varierad roll där du kombinerar lokalvård med ansvar för kontorsmiljön? Vi söker dig som trivs med att städa och hålla ordning och se till att kontoret alltid känns fräscht och välkomnande. Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Daglig städning av kök och toaletter samt övriga kontorsytor enligt rullande schema (830 kvm, 6 toaletter och 1 kök).
Rengöring och påfyllning av kaffemaskiner.
Frukost och fika - framdukning och avdukning.
Dekorationer och säsongsanpassning (t.ex. jul och påsk).
Underhåll av konferensrum, skärmar och elledningar.
Felanmälningar till hyresvärd.
Ordning och lagring i förråd.
Beställningar av städmaterial, kontorsmaterial, kaffe/mjölk och catering.
Hantering av ID-kort, kontorstelefon och små IT-kontroller.
Planering av ommöblering och små förbättringsåtgärder i kontorsmiljön.
Miljö- och avfallshantering samt kontakt med leverantörer.
Posthantering och leveranser.
I denna roll får du möjlighet att planera din arbetsdag efter kontorets behov och vara med och forma rutiner och processer.
Du som söker känner igen dig i följande beskrivande ord:
Pålitlig: Leverera och prestera enligt förväntan.
Anpassningsbar: Anpassa sig till föränderliga omständigheter.
Proaktiv: Identifiera behov eller initiera förändringar självständigt.
Noggrann: Ha ett öga för detaljer.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av lokalvård, antingen i arbetslivet eller privat.
Har öga för detaljer och tycker om när ordning och fräschhet råder i kontorsmiljön.
Är praktiskt lagd, tar initiativ och inte rädd för att föreslå förbättringar.
Meriterande om du gillar att dekorera och skapa trivsel i miljön. Om tjänsten
Tjänsten förväntas starta i början av november 2025. Tjänsten är initialt en visstidsanställning på 12 månader med goda chanser till förlängning och tillsvidareanställning. Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så varmt välkommen med din ansökan redan idag!Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elin Nilsson på elin.nilsson@barona.se
. Med hänvisning till GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via telefon eller email utan anslår alla ansökningar till den angivna länken i denna annons.
Om BaronaBarona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund men levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Ända sedan starten i Finland 1999, bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterad och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering.
Läs mer här: https://barona.se/om-barona/
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
