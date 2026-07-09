Ansvarstagande Automationselektriker till Iggesunds Bruk
Holmen Aktiebolag / Elektrikerjobb / Hudiksvall Visa alla elektrikerjobb i Hudiksvall
2026-07-09
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Ett smart och meningsfullt val
Trivs du med att lösa tekniska utmaningar och vill arbeta med avancerad automation i en modern processindustri? Gillar du att kombinera felsökning, förebyggande underhåll och utveckling för att skapa en stabil och driftsäker produktion? Då kan rollen som automationseltriker på Iggesunds Bruk vara nästa steg för dig.
Din nästa arbetsplats
På Iggesunds Bruk tillverkar vi världsledande premiumkartong under varumärket Invercote. Våra produkter används över hela världen och uppskattas för sin höga kvalitet och sitt låga klimatavtryck. Här arbetar omkring 750 medarbetare som tillsammans utvecklar hållbara lösningar med den svenska skogen som grund.
Du blir en del av underhållsorganisationen inom Cellulosa där du arbetar tillsammans med engagerade kollegor som har ett gemensamt fokus på säkerhet, samarbete och hög teknisk kompetens. Hos oss får du stor frihet under ansvar och möjlighet att utvecklas i en modern industrimiljö med avancerad automation.
Din nästa utmaning
Som automationselektriker har du en viktig roll i att säkerställa en stabil och driftsäker produktion. Du arbetar med både förebyggande och avhjälpande underhåll inom el-, instrument- och automationsområdet och bidrar aktivt till att minska produktionsstörningar och utveckla anläggningens tillgänglighet.
Arbetet är varierat och kombinerar planerat underhåll med felsökning och akuta insatser. Du samarbetar nära både produktion och övriga underhållsfunktioner och är en viktig del i arbetet med att utveckla och förbättra våra tekniska lösningar.
I rollen kommer du bland annat att:
Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll inom el-, instrument- och automationsområdet.
Felsöka och åtgärda fel på motorer, frekvensomriktare, mätinstrument, reglerventiler och trycktransmittrar.
Kalibrera instrument och säkerställa att utrustningen fungerar med hög precision.
Bidra till planerat underhåll och förbättringsarbeten som stärker driftsäkerheten och minskar produktionsstörningar.
Samarbeta med produktion och underhåll för att utveckla effektiva och hållbara arbetssätt.
Beredskap kan ingå i tjänsten.
För att lyckas i rollen
Vi söker dig som tycker om att lösa tekniska problem och som trivs i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med analys och utveckling. Du arbetar metodiskt, tar ansvar för dina uppgifter och uppskattar samarbetet med andra.
Vi ser att du har:
Gymnasieutbildning med inriktning el eller automation.
B-körkort.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av el- och automationsutrustning i industriell miljö.
Kunskaper inom PLC, exempelvis Siemens S7 och TIA Portal.
Erfarenhet av systematisk felsökning.
Eftergymnasial utbildning inom automation eller liknande teknisk inriktning.
Erfarenhet av Office-paketet och affärssystem.
Som person är du samarbetsorienterad, strukturerad och lösningsfokuserad. Du har ett analytiskt arbetssätt, trivs med att ta egna initiativ och bidrar till ett gott samarbete där säkerhet och kvalitet alltid står i fokus.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du arbeta med modern automation och avancerad processteknik i en verksamhet där hög tillgänglighet och teknisk utveckling är avgörande för framgång. Du blir en del av ett erfaret team där kunskapsutbyte och samarbete är en självklar del av vardagen.
På Iggesunds Bruk får du det bästa av två världar – en arbetsplats med korta beslutsvägar där du kan påverka ditt arbete, samtidigt som du är en del av Holmen, en långsiktig och hållbar industrikoncern. Vi erbjuder en arbetsmiljö där säkerhet kommer först och där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor.
Ansökan
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker enbart genom att bifoga ditt CV och svara på våra urvalsfrågor. Inget personligt brev behövs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmen Aktiebolag
(org.nr 556001-3301), https://www.holmen.com/
825 32 IGGESUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Holmen AB Kontakt
Gruppchef UH Cellulosa El/Auto
Magnus Jonsson magnus.jonsson@holmen.com +46703284621 Jobbnummer
9998502