Ansvarstagande assistenter sökes till kvinna i Göteborg
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-01-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Rollen som personlig assistent kräver en god förmåga att skapa trygga och förtroendefulla relationer. Vi söker därför en ansvarstagande person som tar sitt arbete seriöst och har lätt för att samarbeta. Det är viktigt att kunna arbeta strukturerat och följa etablerade rutiner, särskilt hygienrutiner. I övrigt ser vi gärna att du är en glad och positiv person som bidrar till en trivsam arbetsmiljö.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en kvinna i 25-årsåldern bosatt i Länsmansgården
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är även meriterande om du:
har tidigare erfarenheter inom vård- och omsorg
har erfarenhet av epilepsi
har erfarenhet av track
har erfarenhet av alternativ kommunikation
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Vi söker en personliga assistent, där aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar", med en tjänstgöringsgrad på cirka 75%. Arbetet är förlagt till kvällstid och nattetid, både på vardagar och helger, och utförs med dubbelassistans dygnet runt.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
1/3 eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5760646-1789695". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
412 50 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9684688