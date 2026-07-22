Ansvarstagande assistent sökes till en kvinna i centrala Uppsala.
Särnmark Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-07-22
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Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Uppdraget är till en kvinna i 40-års åldern med en Cp-skada och har även bipoläritet. Som assisten behöver du vara lugn, pålitlig och kreativ för att kunna hitta på saker att göra med kund. Kunden gillar att ta promenader utomhus så du behöver kunna vara stark för att dra henne i rullstolen. Du ska kunna bra svenska i både tal och skrift då kunden ibland behöver hjälp i vissa telefonsamtal. Du som söker ska vara kvinna, från 20 år och uppåt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och om du har erfarenhet av att arbete som personlig assistent är det ett plus. Förutom att du är en ansvarskännande, lugn och trygg person är det bra om du har humor. Det är bra om du kan växla från att ta initiativ när så behövs till att stå i bakgrunden när det krävs. Kvinnan behöver assistans både dag kväll och natt, inslag av väntetid under natten.
I arbetet ingår även att vara behjälplig med hushållsarbete såsom matlagning, städ och tvätt samt andra i hemmet förekommande uppgifter.
Passen är förlagda kl.8-19 eller kl.19-08
Intervjuer kommer ske löpandes.
Lön enligt kollektivavtal: vårdföretagarna Brasch G
Vill du veta mer om uppdraget så kan du uppge 20260722-1150
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Om
du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Särnmark Assistans Aktiebolag
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
752 16 UPPSALA Arbetsplats
Särnmark Assistans AB Jobbnummer
10009108