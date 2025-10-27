Ansvarstagande assistent sökes till 40-årig man i Åmål
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Åmål Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Åmål
2025-10-27
, Säffle
, Bengtsfors
, Grums
, Mellerud
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans AB i Åmål
, Säffle
, Grums
, Mellerud
, Årjäng
eller i hela Sverige
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige. Om jobbet som personlig assistent
Vi söker dig som är en ansvarstagande och trygg person som vill arbeta som personlig assistent till en man i 40-årsåldern med en förvärvad ryggmärgsskada. Som personlig assistent stöttar du med grundläggande behov och ger stöd vid aktiviteter, ger handräckning och hjälper till med de dagliga sysslorna i hemmet.
Arbetsuppgifter
Din arbetsplats är där kunden befinner sig och dina arbetsuppgifter innebär övergripande att du assisterar vår kund så att han får så goda förutsättningar som möjligt att leva ett bra liv. Du hjälper till med det dagliga i kunds hem, bidrar med handräckning, utför alla omsorgsbehov och vi ser att det är viktigt att du är flexibel och engagerad.
Vi söker dig som:
Är tillgänglig för arbete omgående. Man eller kvinna spelar ingen roll men har du tidigare erfarenhet av personlig assistans är det meriterande. Det viktigaste är att kemin mellan dig och kund finns. Då kund har pälsdjur är det viktigt att du tål detta.
Om du som söker är intresserad av en arbetsplats med olika arbetsuppgifter, stort socialt engagemang och flexibilitet är du varmt välkommen att ansöka till tjänsten som personlig assistent. Vi ser att du som söker tjänsten har god svenska i tal och skrift.
På Särnmark får du alltid introduktion hos kunden samt tillgång till utbildning i rollen som personlig assistent.
Om anställningen
Anställningsformen är För viss tid så länge assistansuppdraget varar och löneformen är timlön. Arbestiderna varierar utifrån kundens behov: dag, kväll och natt rullande på ett 4-veckorsschema. Arbetstiderna varierar mellan 21-12, 16:30-22 samt 9:50-22. Tjänsten är på ca 87% inkluderat jourtid under natten.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Jobbnummer
9576675