Ansvarsfull roll i restaurangen hos Dalslands Skafferi & Kafferiet
2025-09-18
Nu behöver vi hjälp att hitta den rätte till Dalslands Skafferi i Åmål!
Är du den vi söker?
Jobbar du kanske med något annat idag men har erfarenhet från branschen och längtar efter en förändring i livet? Eller känner du någon som hade passat perfekt för rollen - tipsa dem gärna!
Vi på Dalslands Skafferi & Kafferiet söker nu en engagerad medarbetare som vill ta en större roll hos oss och vara med på vår resa framåt.
• Heltidstjänst
• Kollektivavtal via Visita - schyssta villkor
• Lön efter överenskommelse
• 6 månaders provanställning
• Tillträde: Omgående
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Är minst 20 år och har erfarenhet från restaurangbranschen
• Kan ta ansvar både dag- och kvällstid
• Har öga för detaljer och ser till att allt flyter på - från renlighet och ordning till att gästen alltid möts av det lilla extra
• Är lösningsorienterad och initiativrik - du ser vad som behöver göras innan någon ber dig
• Är arbetsvillig, engagerad och alltid vill utvecklas samt bidra med nya idéer
Vi erbjuder dig:
Hos oss får du vara en del av ett drivet och familjärt team där vi satsar på upplevelse, utveckling och långsiktighet. Du får utrymme att växa, ta ansvar och påverka både din egen roll och verksamhetens framtid.
Känner du att detta är du - eller känner du någon som borde läsa detta?
Skicka in din ansökan till oss redan idag:info@dalslandsskafferi.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: adde@myevent.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare My Event Wermland AB
(org.nr 559424-4518)
Hamngatan 5 (visa karta
)
662 31 ÅMÅL Arbetsplats
Restaurang Kontakt
Ägare
Andreas T adde@myevent.se 0763148018 Jobbnummer
9515809