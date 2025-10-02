Ansvarsfull chaufför med C-körkort , nattjobb

I.H transport AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-10-02


Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos I.H transport AB i Stockholm, Huddinge, Haninge eller i hela Sverige

Vi söker en medarbetare för heltidsarbete nattetid med utgångspunkt från våra lokaler i Västberga.

Publiceringsdatum
2025-10-02

Dina arbetsuppgifter
Lasta gods på vår terminal

Leverera gods till företag i Stockholmsområdet

Använda digital skanning med handdator/skanner

Arbetstid:
Måndag till fredag

Kl. 02:00 - 11:00

Kvalifikationer
Erfarenhet av distributionsarbete är meriterande

Du är noggrann, ansvarsfull och trivs med att arbeta självständigt

Övrig information
Vi välkomnar även sökande med någon form av anställningsstöd (t.ex. nystartsjobb eller liknande)
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: ihrekrytering@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
I.H transport AB (org.nr 559053-9366)
Västberga alle (visa karta)
126 30  HÄGERSTEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
I H transport AB

Kontakt
Iskander Hamdi
ihrekrytering@gmail.com
0762839044

Jobbnummer
9538272

Prenumerera på jobb från I.H transport AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos I.H transport AB: