Ansvarsfull chaufför med C-körkort , nattjobb
I.H transport AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos I.H transport AB i Stockholm
, Huddinge
, Haninge
eller i hela Sverige
Vi söker en medarbetare för heltidsarbete nattetid med utgångspunkt från våra lokaler i Västberga.Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
Lasta gods på vår terminal
Leverera gods till företag i Stockholmsområdet
Använda digital skanning med handdator/skanner
Arbetstid:
Måndag till fredag
Kl. 02:00 - 11:00Kvalifikationer
Erfarenhet av distributionsarbete är meriterande
Du är noggrann, ansvarsfull och trivs med att arbeta självständigtÖvrig information
Vi välkomnar även sökande med någon form av anställningsstöd (t.ex. nystartsjobb eller liknande)
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: ihrekrytering@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare I.H transport AB
(org.nr 559053-9366)
Västberga alle (visa karta
)
126 30 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
I H transport AB Kontakt
Iskander Hamdi ihrekrytering@gmail.com 0762839044 Jobbnummer
9538272