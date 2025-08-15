Ansvarig till italienska matlagningskurser i Göteborg
Samantha Öberg AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2025-08-15
Al Dente söker huvudkursledare till vår nyöppnade matlagningsstudio i Göteborg
Om Al Dente: Al Dente är Nordens främsta destination för autentiska italienska matlagningskurser, vinprovningar och kulinariska upplevelser!
Sedan starten 2002 har vi varit dedikerade till att dela vår passion för:
Äkta, hemlagad italiensk mat.
Utsökta italienska viner.
Vi erbjuder en varm och välkomnande italiensk atmosfär där våra gäster får lära sig:
De hemliga teknikerna bakom Italiens mest älskade rätter.
Hur man lagar allt från perfekt pasta fresca till de mest delikata desserterna.
I siffror:
7 lokaler över Norden.
50 kockar med passion och expertis.
Över 35 000 gäster som varje år aktivt deltar i våra kurser.
Vi är även stolta över att vara Sveriges största italienska community - en plats där mat, kultur och gemenskap förenas. Hos oss på Al Dente blir du del av en stor italiensk familj som brinner för både tradition och innovation.
Al Dente Academy - Din väg till framgång: Vi inleder alltid din resa hos oss med vårt exklusiva Al Dente Academy, ett inbetalt inlärningsprogram speciellt framtaget för våra anställda. Genom programmet får du:
• Lära dig allt om Al Dentes arbetsmetoder och filosofi.
• Fördjupa dig i italiensk matlagning och lär dig hur man bäst stöttar våra kurser.
• Arbeta sida vid sida med våra mest erfarna kursledare och kockar för att få bästa möjliga start.
Al Dente Academy är vår investering i dig - för att säkerställa att du har allt du behöver för att lyckas i din roll.
Om rollen: Vi söker en person som älskar att underhålla och skapa unika upplevelser för våra gäster. Du har en stark känsla för service, kan koordinera ett team av kollegor och trivs med att arbeta i en dynamisk miljö där dina sociala och organisatoriska färdigheter är avgörande.
Som huvudkursledare kommer du att:
• Leda matlagningskurser och inspirera deltagarna med både kunskap och energi.
• Hålla introduktioner, förbereda aperitivo och skapa en varm och välkomnande atmosfär.
• Koordinera och samarbeta med vår huvudkursassistent, där ni tillsammans delar ansvaret för att säkerställa att varje kurs blir en succé.
• Stötta och organisera kollegor under kurserna för att säkerställa att allt går smidigt.
Observera att jobbet är belagt på kvällar och helger, vilket innebär att du får möjlighet att bidra till våra mest engagerade och entusiastiska matlagningsupplevelser.
Vi söker dig som:
• Har en naturlig känsla för service och kan underhålla gäster med glädje och professionalism.
• Har erfarenhet inom servicebranschen, gärna som ansvarig för restaurang eller hotellfront.
• Är en utmärkt lagspelare och kan koordinera kollegor under intensiva och roliga arbetskvällar.
• Har passion för italiensk matlagning och älskar att dela med dig av tekniker och historier kring mat.
• Kan engelska eller och svenska. Italienska är meriterande
Vad vi erbjuder: Som huvudkursledare hos Al Dente kommer du att få:
• Trygga anställningsvillkor: Vi är anslutna till Visitas kollektivavtal, vilket innebär att du får arbeta under branschens bästa och mest rättvisa villkor.
• Etablera dig i en ny och spännande studio: Du får en nyckelroll i vår Göteborgssatsning, där din kreativitet och driv kommer att göra skillnad från dag ett.
• En dynamisk och kreativ miljö: Glöm monotoni - hos oss är varje dag fylld av energi, glädje och italiensk passion. Här skapas minnen som varar för evigt, både för dig och för våra gäster.
• Konkurrenskraftig lön och utvecklingsmöjligheter: Din insats värderas högt, och vi ger dig både trygghet och möjligheter att växa inom vår stora Al Dente-familj.
• Sveriges största italienska community: Omge dig med en värme och gemenskap som är unik i Sverige. Al Dente är inte bara en arbetsplats - det är ett hem för dig som älskar italiensk mat, kultur och atmosfär.
• Skapa minnesvärda upplevelser: Var med och leverera magiska matlagningskurser som sprider glädje och kunskap till tusentals gäster. Din roll kommer att påverka och inspirera på djupet.
Ansök senast den 14 September! Är du redo att bli en del av Al Dentes matlagningsfamilj? Skicka ditt CV och ett personligt brev till oss på recruiting@aldentegoteborg.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: recruiting@aldentegoteborg.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kursledare Göteborg".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samantha Öberg AB
Engelbrektsgatan 69
412 52 GÖTEBORG
Alessandra Abbruzzese recruiting@aldentegoteborg.se
