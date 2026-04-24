Ansvarig leverantörsreskontra till Stockholm
Andara Group AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-04-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Andara Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med leverantörsreskontra i en självständig roll på deltid (75%)? Vi söker en noggrann och strukturerad person som tar ansvar för leverantörsreskontran hos vår kund. Tjänsten erbjuder flexibilitet med möjlighet till hybridarbete och många kontaktytor.Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
Detta är en direktrekrytering till vår kund. Omfattningen är 75% (cirka kl. 09.00-15.00 varje dag) med möjlighet till hybridarbete tre dagar per vecka. Start kan ske omgående eller enligt överenskommelse utifrån din tillgänglighet och eventuell uppsägningstid.Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för leverantörsreskontran och alla relaterade processer. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Hantera inkommande fakturor via e-faktura, e-post och inscanningssystem
Bokföring och attestflöde kopplat till leverantörsfakturor
Förbereda betalningar och genomföra betalningskörningar
Matchning och avstämning av leverantörsreskontra
Identifiera och följa upp avvikelser, t.ex. dubbelbetalningar eller differenser
Kommunikation med leverantörer och interna beställare
Bidra med underlag till månads- och årsbokslut
Reservationer och periodiseringar
Moms
Vår kund arbetar i Microsoft Dynamics 365.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet och kompetens att axla ansvaret för leverantörsreskontra. Mer konkret ser vi gärna att du har:
2-5 års erfarenhet av arbete med leverantörsreskontra eller liknande ekonomiarbete
God systemvana och erfarenhet av att arbeta i flera ekonomisystem samtidigt
Mycket goda kunskaper i Excel (formler, sortering, pivottabeller eller motsvarande)
Förmåga att hantera stora datamängder och flera momssatserDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du arbetar noggrant med en god känsla för kvalitet och detaljer samtidigt som du har ett strukturerat och effektivt arbetssätt. I dina kontakter med leverantörer och kollegor är du lösningsorienterad och serviceinriktad. Du trivs i en roll där samarbete är en viktig del av vardagen.
Vår kund erbjuder:
Trygga anställningsvillkor och konkurrenskraftiga förmåner
Flexibla arbetsformer med möjlighet till hybridarbete
En roll med tydligt ansvar och goda utvecklingsmöjligheter
En arbetsplats som värdesätter balans och ett gott arbetsklimat
Mer om tjänsten
Direktrekrytering
Tillsättning: Omgående eller enligt överenskommelse i augusti
Omfattning: 75%
Placering: kontor mitt i centrala Stockholm med möjlighet till hybrid
Vid frågor om tjänsten går det fint att kontakta Linda Gadd på mejl linda.gadd@andaragroup.se
.
Skicka in din ansökan redan idag! Vi läser och kallar till intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7636829-1966690". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Andara Group AB
(org.nr 556900-9003), https://andaraeconomy.teamtailor.com
Drottninggatan 29 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Andara Economy Jobbnummer
9875619