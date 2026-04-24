Ansvarig leverantörsreskontra till Stockholm

2026-04-24


Vill du arbeta med leverantörsreskontra i en självständig roll på deltid (75%)? Vi söker en noggrann och strukturerad person som tar ansvar för leverantörsreskontran hos vår kund. Tjänsten erbjuder flexibilitet med möjlighet till hybridarbete och många kontaktytor.

2026-04-24

Om tjänsten
Detta är en direktrekrytering till vår kund. Omfattningen är 75% (cirka kl. 09.00-15.00 varje dag) med möjlighet till hybridarbete tre dagar per vecka. Start kan ske omgående eller enligt överenskommelse utifrån din tillgänglighet och eventuell uppsägningstid.

Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för leverantörsreskontran och alla relaterade processer. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:

Hantera inkommande fakturor via e-faktura, e-post och inscanningssystem

Bokföring och attestflöde kopplat till leverantörsfakturor

Förbereda betalningar och genomföra betalningskörningar

Matchning och avstämning av leverantörsreskontra

Identifiera och följa upp avvikelser, t.ex. dubbelbetalningar eller differenser

Kommunikation med leverantörer och interna beställare

Bidra med underlag till månads- och årsbokslut

Reservationer och periodiseringar

Moms

Vår kund arbetar i Microsoft Dynamics 365.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet och kompetens att axla ansvaret för leverantörsreskontra. Mer konkret ser vi gärna att du har:

2-5 års erfarenhet av arbete med leverantörsreskontra eller liknande ekonomiarbete

God systemvana och erfarenhet av att arbeta i flera ekonomisystem samtidigt

Mycket goda kunskaper i Excel (formler, sortering, pivottabeller eller motsvarande)

Förmåga att hantera stora datamängder och flera momssatser

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du arbetar noggrant med en god känsla för kvalitet och detaljer samtidigt som du har ett strukturerat och effektivt arbetssätt. I dina kontakter med leverantörer och kollegor är du lösningsorienterad och serviceinriktad. Du trivs i en roll där samarbete är en viktig del av vardagen.
Vår kund erbjuder:

Trygga anställningsvillkor och konkurrenskraftiga förmåner

Flexibla arbetsformer med möjlighet till hybridarbete

En roll med tydligt ansvar och goda utvecklingsmöjligheter

En arbetsplats som värdesätter balans och ett gott arbetsklimat

Mer om tjänsten

Direktrekrytering

Tillsättning: Omgående eller enligt överenskommelse i augusti

Omfattning: 75%

Placering: kontor mitt i centrala Stockholm med möjlighet till hybrid

Vid frågor om tjänsten går det fint att kontakta Linda Gadd på mejl linda.gadd@andaragroup.se.
Skicka in din ansökan redan idag! Vi läser och kallar till intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-05-10
