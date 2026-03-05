Ansvarig för produktion och logistik till Oscar of Sweden
2026-03-05
Hos Oscar of Sweden får du arbeta nära leverantörer och kollegor i ett anrikt varumärke där struktur, ansvar och samarbete är avgörande för att varje säsong ska bli en framgång.
Din framtida arbetsgivare
Oscar of Sweden är ett av Sveriges ledande varumärken för herrskjortor sedan 1949.
Våra skjortor säljs genom den ledande modefackhandeln i Skandinavien och via vår egen webbshop.
Vi växer på export, där vi har egen säljorganisation i länder som Estland, Norge, Kanada och England.
Vår produkt är tillverkad på dom bästa fabrikerna i Europa, med tyger från ledande vävare från Italien, Österrike och Portugal.
Vad erbjuder rollen?
Som Ansvarig för produktion och logistik hos Oscar of Sweden får du en nyckelroll i ett klassiskt svenskt varumärke med över 75 års historia. Du ansvarar för att planera och samordna produktion, inköp och logistik - från fabrik till färdig produkt på lager - i nära samarbete med leverantörer, lager och interna funktioner.
Rollen innebär ett stort eget ansvar och en central position i verksamheten. Du blir den som säkerställer att produktionen flyter smidigt, att leveranser sker i rätt tid och att rätt produkter finns tillgängliga för kommande säsonger. I rollen ingår även ett nära samarbete med kundtjänst, säljorganisation och externa partners.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär bland annat att:
• Planera produktion och logistik i daglig dialog med fabriker och leverantörer
• Lägga produktionsorder och följa upp leveranser
• Ansvara för inköp av tyger, knappar och andra tillbehör
• Säkerställa lagerbalanser och samarbeta med externt 3PL-lager
• Registrera och underhålla artikeldata, priser och EAN-koder i affärssystem
• Följa upp kalkyler, produktionspriser och kostnader
• Stötta säljare och marknad tillsammans med kundtjänst
Rollen innebär även viss internationell kontakt och ett fåtal resor per år till fabriker i Europa
Vem är du?
Vi söker en senior person med erfarenhet av logistikplanering och produktion i en verksamhet där många delar behöver fungera tillsammans. Du har arbetat i en producerande miljö och är van vid att hantera inköp, leverantörsdialoger och planering av produktion och leveranser.
Du har god analytisk förmåga och trivs i en roll där struktur, noggrannhet och uppföljning är avgörande. Samtidigt är du prestigelös och flexibel - du har inga problem att hugga i där det behövs och trivs i en miljö där tempot ibland är högt och många saker händer samtidigt.
Som person är du social och samarbetsinriktad och tycker om att arbeta nära både kollegor och externa partners. Du har god administrativ förmåga, är systemvan och arbetar obehindrat i affärssystem och Excel. Erfarenhet av Jeeves eller liknande ERP-system är meriterande.
Du behärskar engelska väl i tal och skrift. Har du dessutom erfarenhet från textil- eller konfektionsbranschen är det ett stort plus, men det viktigaste är att du har förståelse för internationella leverantörskedjor och logistikflöden
Är detta din perfekta match?
Hos Oscar of Sweden blir du en del av ett mindre team där alla arbetar nära varandra och där varje person gör stor skillnad i verksamheten. Kulturen är prestigelös och social - här hjälps man åt och delar ansvar för att helheten ska fungera.
Du får möjlighet att arbeta i en spännande bransch där nya kollektioner och säsonger ständigt skapar variation och utveckling. Samtidigt erbjuder rollen en stor frihet att forma ditt eget arbete och påverka hur produktion och logistik organiseras framåt.
Om du söker en roll där du får kombinera struktur, internationella leverantörsrelationer och operativ problemlösning - i ett etablerat varumärke med lång historia - kan detta vara nästa steg i din karriär.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 31 mars. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Mikael Svensson på mikael.svensson@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
Produktionsplanering, Logistikplanering, Supply Chain Management, Leverantörsstyrning, Inköp / sourcing, Produktionsorder / orderläggning, Lagerstyrning, 3PL-logistik, ERP-system (t.ex. Jeeves), Textil- / konfektionsproduktion
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
https://jobb.effektiv.se
Skaraborgsvägen 1B (visa karta
)
506 30 BORÅS
