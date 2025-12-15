Anställningsprofil professor tillika ämnesföreträdare i brandteknik
Luleå Tekniska Universitet / Högskolejobb / Luleå Visa alla högskolejobb i Luleå
2025-12-15
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå Tekniska Universitet i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Överkalix
eller i hela Sverige
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Forskningsämnet brandteknik bedriver utbildning och tillämpad forskning för ett brandsäkert och hållbart bebyggt samhälle och verkar inom:
• Samspelet mellan brand och andra samhällsrisker med sin omgivning
• Riskhantering med avseende på uppkomst och utfall av bränder
• Kostnad-nytta- och livscykelanalys med avseende på brandskyddsåtgärder
• Brand- och explosionssäkerhet för transport och lagringsinfrastruktur av energi och för material
Forskningen antar ett systemperspektiv grundat i teknik- och metodutveckling som kopplar till samhällsutmaningar och bedrivs i väl utvecklad samverkan med samhällets aktörer. Forskningsämnet har en central roll i utbildningen av brandingenjörer men stöttar också utbildningar inom civilingenjör arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på grund och avancerad nivå. Samverkan inom utbildning och forskning sker med räddningstjänst, kommuner, myndigheter, industri, branschorganisationer, försäkringsbolag samt teknik- och designföretag verksamma inom samhällsbyggnadssektorn.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
I befattningen som professor tillika ämnesföreträdare ingår ett övergripande ansvar för att leda och utveckla ämnet innefattande forskning, forskarutbildning samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Professor tillika ämnesföreträdare har ett särskilt ansvar för att säkerställa finansiering av verksamheten och för kontakter med det omgivande samhället. En viktig arbetsuppgift är att bygga ett starkt forskningsämne där doktorander, medarbetare och studenter växer. Befattningen som professor tillika ämnesföreträdare är en tillsvidareanställning.
Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.
För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande
• vara framstående inom sitt ämnesområde och däri uppvisa vetenskaplig verksamhet av hög internationell standard, som visar på en tydlig kvalitetsmässig progression
• ha en total vetenskaplig produktion som i kvantitet ska motsvara minst tre doktorsavhandlingar inklusive doktorsavhandlingen
• uppvisa akademiskt ledarskap, genom bland annat
• erfarenhet av forskningsrelaterade förtroendeuppdrag såsom sakkunnig, opponent och/eller ledamot i betygsnämnd
• erfarenhet av ledning av forskningsprojekt
• erfarenhet av att i konkurrens söka och beviljas externa medel för forskningsprojekt som huvudsökande
• erfarenhet av interna uppdrag inom universitet
• erfarenhet av pedagogiskt ledarskap
• ha erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand hela tiden från antagning fram till doktorsexamen
• uppvisa pedagogisk skicklighet genom reflekterad erfarenhet, undervisningsskicklighet och undervisningsutveckling[1]
• uppvisa förmåga till samverkan med det omgivande samhället, genom bland annat
• tillgängliggörande av ny kunskap för det omgivande samhället
• införlivande av samhälleliga behov i forsknings- och/eller utbildningssammanhang.
Utöver behörighetskraven för professor ska vid rekrytering av professor tillika ämnesföreträdare särskild vikt läggas vid ledarskapsförmåga, genom bland annat
• erfarenhet av personalansvar och personalutveckling
• självkännedom och förmåga att reflektera över egna ledarerfarenheter
• att uppvisa erfarenhet av budgetansvar eller annat ekonomiskt ansvar.
Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Förmåga att leda och utveckla verksamhet
• Övriga bedömningsgrunder
Övriga bedömningsgrunder (som viktas lika):
• Graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet
• Skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal inom ett universitet
• Administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
• Förmågan att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• Förmågan att kommunicera och främja nyttiggörande av forskningsresultat och utvecklingsarbeten
• Etablerad och aktiv samverkan med det omgivande samhället, särskilt med aktörer av betydelse med hänsyn till ämnets utbildning och forskning inom samhällsbyggnadskontexten
• Erfarenhet av ledande uppdrag inom akademisk verksamhet
• Dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla produktiva tvär- eller mångvetenskapliga samarbeten
• Förmågan att kommunicera på engelska och/eller svenska i tal och skrift
Denna befattning kan komma att placeras i säkerhetsklass i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Information
Anställningen är tillsvidare och placerad i Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.
För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta:
Avdelningschef Martin Nilsson, 0920-49 25 33, Martin.Nilsson@ltu.se
Prefekt Charlotta Johansson, 0920-49 18 67, Charlotta.m.Johansson@ltu.seFacklig kontakt
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 20 37, Diana.Chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.seSå ansöker du
För fullständig annons och ansökan gå till: Lediga jobb | Luleå tekniska universitet
Sista dag att ansöka är 2 februari, 2026
Referensnummer: 6204-2025 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841) Arbetsplats
Luleå tekniska universitet Jobbnummer
9644709