Anställning som doktorand i medicinsk vetenskap vid BKV
2025-10-21
Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med X-kromosominaktivering och allel-specifik DNA-metylering i olika biologiska och sjukdomsrelaterade sammanhang, bland annat vid X-bundna sjukdomar, autoimmuna sjukdomar och ärftlig cancer, inom Colm Nestors forskargrupp. Du kommer att vara en del av en aktiv och internationell grupp där du förväntas presentera ditt arbete både på lokala och internationella möten.
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.Kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå inom biologi/medicinsk bioteknologi/genetik eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom biologi/medicinsk bioteknologi/genetik eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Du ska ha mycket goda kunskaper i engelska, och flytande svenska i tal och skrift är ett krav, eftersom tjänsten innebär kontakt med vårdpersonal, patienter och forskningsdeltagare samt tolkning av medicinska dokument på svenska.Kvalifikationer
• Omfattande erfarenhet av både laboratoriearbete och bioinformatisk analys av Oxford Nanopore long-read-sekvenseringsdata relaterad till X-bundna sjukdomar.
• Färdighet i proteomikmetoder, inklusive MALDI-TOF och HPLC-MS, samt dataanalys.
• Erfarenhet av 5mc/5hmc dot blot-analyser för att undersöka DNA-metyleringsnivåer hos människor.
• Expertkunskaper i programmering med Bash, Python och R.
• Erfarenhet av genomfasning och analys av X-inaktivering på genomnivå.
• Djupgående kunskap om DNA-metylering och X-kromosombiologi.
Meriterande:
• Erfarenhet av att arbeta i ett internationellt och mångkulturellt team.
• Utmärkta kommunikations- och vetenskapliga presentationsfärdigheter.
• Praktisk erfarenhet av olika molekylärbiologiska tekniker, såsom PCR, flödescytometri och odling av humana celler.
Du är en lagspelare med en balanserad, positiv inställning och ett nyfiket sinne. I en snabb och dynamisk forskningsmiljö värderas ett strukturerat och organiserat arbetssätt högt. Du kommer att arbeta i ett team av forskare med olika bakgrunder, inklusive doktorander och postdoktorer, och bör ha väldigt god förmåga att samarbeta och arbeta effektivt tillsammans med andra.
Du behöver inte bifoga en avsiktsförklaring med din ansökan.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta vid Avdelningen för barns och kvinnors hälsa (BKH), i Colm Nestors forskargrupp. Forskargruppen är en internationell grupp som kombinerar klinisk forskning, molekylärbiologi, genomik och big data-analys för att få insikter om sjukdomars molekylära ursprung.
Avdelningen för barns och kvinnors hälsa (BKH) bedriver preklinisk och klinisk forskning samt grundutbildning och forskarutbildning inom medicinsk vetenskap.
Om anställningen
I samband med att du antas till forskarutbildningen handläggs din anställning som doktorand. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske.
Tillträde: 2026-01-01
Lön och förmåner
