Anställer nu: Meriterande extrajobb inom finans för högskolestudenter
2026-04-24
Söker du ett extrajobb som faktiskt ger tyngd åt ditt CV? Vi på Safely expanderar kraftigt och söker just nu nästa grupp av ambitiösa högskolestudenter till vårt team i Solna. Vi anställer omgående och utbildar dig på plats!
Varför välja Safely under dina studier?
Vi vet att du som student har ett intensivt schema. Därför har vi skapat en arbetsplats där karriärutveckling möter modern flexibilitet:
Betald IDD-licensiering: Vi bekostar din utbildning till licensierad försäkringsförmedlare - en lagstadgad certifiering som är en tung merit för framtida roller inom bank och finans.
Smidig schemaläggning via app: Glöm krångliga Excel-ark. Hos oss bokar du enkelt in dina arbetspass direkt i vår app. Det gör det extremt smidigt att pussla ihop jobbet med föreläsningar, seminarier och tentaperioder.
Säljträning: Du lär dig kvalificerad behovsanalys och kommunikation - färdigheter du har nytta av i hela ditt framtida yrkesliv.
Rollen som Försäkringsförmedlare
Du hjälper privatpersoner att se över sitt försäkringsskydd och guidar dem gällande trygghetslösningar för t.ex. sjukdom och olycksfall. Du får en gedigen introduktion och coachning varje vecka för att du ska känna dig trygg och utvecklas i din roll.
Vi söker dig som:
Studerar vid högskola eller universitet.
Är kommunikativ, social och trivs med telefonen som arbetsverktyg.
Drivs av att nå mål och motiveras av en lönemodell med fast lön + provision.
Vill ha en fot in i finansbranschen redan under studietiden.
Praktisk information:
Plats: Vårt moderna kontor i Solna.
Arbetstider: Kvällar (16:30-19:30) och helger (10:00-16:00). Du väljer passen själv i appen.
Anställning: Vi anställer just nu och håller intervjuer löpande.
Sök idag - börja nästa vecka! Vi har förenklat ansökan för att spara din tid: du behöver inte bifoga ett personligt brev, vi fokuserar helt på din potential och din vinnarskalle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7631247-1964389". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Safely AB
(org.nr 559310-0331), https://safely.teamtailor.com
Hannebergsgatan 33 (visa karta
)
171 44 SOLNA
