Ansökningshandläggare (visstid) till Offentliga omställningsorganisationen
2025-11-14
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kammarkollegiet i Karlstad
, Stockholm
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vi fortsätter att växa! Är du en driven och strukturerad handläggare som vill vara med och utveckla vår nya verksamhet? Då kan vi erbjuda en intressant tjänst hos oss på Den offentliga omställningsorganisationen.
Avdelningens uppdrag är att bidra till att fler personer kommer i arbete och får relevant kompetens genom att vi erbjuder ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd. I vårt uppdrag ingår även att registrera omställningsorganisationer och att betala ut ersättning till arbetsgivare som finansierar registrerade omställningsorganisationer.
Verksamheten startade 2022 och är placerad i Kammarkollegiets nya aktivitetsbaserade lokaler i Karolinen i Karlstad.

Dina arbetsuppgifter
Som ansökningshandläggare kommer du att hantera ansökningar om grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Du utreder och fattar beslut i ärenden genom att tillämpa lagstiftningen korrekt. Efter beslut tilldelar du rådgivning och vägledning till enskilda individer via våra externa leverantörer.
Arbetet innehåller både rutinartade och mer kvalificerade uppgifter. I arbetsuppgifterna ingår också att svara på frågor om omställnings- och kompetensstöd, samt att genomföra digitala möten med sökanden och med externa samarbetspartners. Du samarbetar med dina kollegor på plats och digitalt. Ni arbetar aktivt med att utveckla era kunskaper och dela erfarenheter.
Eftersom verksamheten befinner sig i ett utvecklingsskede innebär det att du kan vara med och påverka både din roll och utvecklingen av verksamheten. Det innebär även att du kan få stödja andra delar av verksamheten vid behov.
Är du vår nya kollega?
Vi söker dig som:
• har akademisk examen med till exempel juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning - alternativt erfarenhet och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga,
• är van att arbeta med digitala verktyg,
• har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift,
• har god kommunikativ förmåga,
• har ett strukturerat och effektivt arbetssätt,
• samarbetar väl med andra,
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat.
Det är meriterande om du:
• har aktuell och relevant erfarenhet av arbete med handläggning och beslutsfattande från en myndighet,
• har goda kunskaper om arbetsmarknaden och dess aktörer,
• har goda kunskaper inom förvaltningsrätt.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Kammarkollegiet eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter den tillför verksamheten. Vi sätter kompetensen i fokus och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.
Mer information
Det här är en visstidsanställning under ca 1 år. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad i Karlstad.
Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2025.
I denna rekrytering vill vi att du bifogar ett CV men inget personligt brev. För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss i stället av urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen.
Läs mer om vår verksamhet och om oss som arbetsgivare på www.kammarkollegiet.se.
Du kan också läsa mer om Den offentliga omställningsorganisationens uppdrag på www.nysteget.se.Kontakt
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Martin Grund, enhetschef, martin.grund@kammarkollegiet.se
eller 054-220 94 41.
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Victoria Karlsson Wigren, HR-specialist, victoria.karlsson.wigren@kammarkollegiet.se
.
Fackliga kontaktpersoner är Karin Edstrand, SACO-S, karin.edstrand@kammarkollegiet.se
och Lisa Ericson, ST, lisa.ericson@arvsfonden.seÖvrig information
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Kammarkollegiet - en myndighet utöver det vanliga. Vi fungerar som kapitalförvaltare, försäkringsbolag, upphandlare och juridisk byrå för statsförvaltningen med över 35 olika uppdrag från riksdag och regering. Även Allmänna arvsfonden och Den offentliga omställningsorganisationen finns hos oss. Trots uppdragens variation har de gemensamt att det krävs både bredd och spetskompetens för att utföra dem. På Kammarkollegiet arbetar cirka 350 personer - framför allt jurister, ekonomer och kvalificerade handläggare. Myndigheten finns i Stockholm, Karlstad och Härnösand. Ersättning
