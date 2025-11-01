Ansökan om tjänst som taxiförare - Grön Taxi Östersund
2025-11-01
Grön Taxi Östersund söker nu engagerade taxiförare som vill arbeta med oss. Vi erbjuder arbete vardagar mellan kl. 14:30 och 23:30.Publiceringsdatum2025-11-01Om tjänsten
Som taxiförare hos oss kommer du att köra kunder både via våra app-beställningar och via traditionella uppdrag. Vi värdesätter service, punktlighet och trygghet för våra kunder.
Lön och villkor:
Provision: 42 % inkl. semesterersättning efter moms (6%)och Uber-avgift..
2.Garantilön: 23 500 kr/månad - trygg lön även om provisionen inte blir hög.
Vi söker dig som:
1. Har giltig taxilegitimation (krav).
2. Är engagerad, ansvarstagande och serviceinriktad.
Vi välkomnar särskilt arbetslösa som vill komma in på arbetsmarknaden. Erfarenhet är meriterande men inte ett krav.
Vi ser fram emot din ansökan och att du blir en del av vårt team på Grön Taxi Östersund!Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor eller ansökan kontakta oss på 072-212 7337.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: galelo2007@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kazem, Zaed
Kyrkgatan 66 (visa karta
)
831 34 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jämtland Kontakt
Zaed Kazem galelo2007@hotmail.com 0722127337 Jobbnummer
9584364